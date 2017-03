Sturgeon gaat zelfbewust door met de plannen voor een nieuw Schots referendum

Op het congres van haar Schotse Nationale Partij herhaalde ze dit weekend dat de Britse premier Theresa May toestemming moet geven voor zo’n stembusgang, anders zou er ‘onherstelbare schade’ ontstaan aan de constitutionele structuur van het land − een verbond van gelijkwaardige regio’s.

Lees verder na de advertentie

De dreiging van een Schots vertrek zou Mays positie in Brussel ondermijnen

Sturgeons zelfbewuste houding bewoog de partijleden tot juichen, klappen en trappelen. Wat ook goed viel, was haar oproep aan Britten in Engeland om in Schotland te komen wonen en werken als ze de Brexit afkeuren. “We zitten hier nog lang niet vol.”, riep ze. “Als je net zo ontzet bent als wij over het pad dat Westminster ingeslagen is, voeg je dan bij ons!”

Woensdag hoopt Sturgeon in het Schotse parlement steun te krijgen voor een officieel verzoek tot een nieuw afscheidingsreferendum. Die steun komt er zeker. Het gaat alleen nog over de vraag wanneer het referendum moet worden gehouden. Sturgeon hintte eerder op de periode tussen de herfst 2018 en de lente 2019. Maar May vindt dat te vroeg. Zij wil eerst de Brexit-onderhandelingen voltooien; de dreiging van een Schots vertrek zou haar positie in Brussel ondermijnen.

Sturgeon deed gisteren water bij de wijn. Er valt met haar te praten over uitstel, zei ze. Het referendum kan ook best kort ná de lente van 2019. Als het maar vóór de Brexit zelf is, want Sturgeon wil voorkomen dat Schotland wordt losgerukt uit de EU. Overigens wil 56 procent van de Schotten nu liever in het Verenigd Koninkrijk blijven, net zoveel als bij het verloren referendum uit 2014.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.