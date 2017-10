Stuntelende May is goud voor satirisch instituut

Italiaanse toestanden. Dat lees je hier steeds vaker in de kranten. Daar waar Groot-Brittannië, met verreweg het oudste parlement ter wereld, lang te boek stond als solide democratie, schudt en beeft Westminster de afgelopen tijd op zijn grondvesten. Brexit heeft een ongekende verdeeldheid achtergelaten waar de Britten nog jaren - zo niet tientallen jaren - mee te maken zullen hebben.

Maar de Britten zouden de Britten niet zijn als ze er ook niet smakelijk om zouden lachen. Gelukkig is er in tijden van politieke malaise altijd nog 'Have I Got News for You', het immens populaire BBC-programma dat afgelopen vrijdag aan zijn 54ste seizoen is begonnen. Met twee seizoenen per jaar is de politiek satirische show daarmee al 27 jaar onafgebroken op de buis.

Ian Hislop, Have I Got News for You

Have I Got News for You is in Nederland een tijdlang te zien geweest als 'Dit was het nieuws' en kent al vanaf het begin hetzelfde, eenvoudige format: een presentator, twee vaste panelleden en twee gasten. De panelleden zijn al 27 jaar dezelfden.

"Normaal zijn die congrestoespraken niet om door te komen. Maar dit was gewoon fantastisch. Dat maakt me waarschijnlijk een slecht mens, want veel mensen hadden medelijden met haar. Maar dit kon gewoon niet beter", zei Hislop.

Met de hopeloos mislukte speech van Theresa May nog vers in het geheugen was er geen beter moment voor het begin van een nieuw seizoen. Haar onophoudelijke hoestbui, de letters uit de partij-slogan die achter haar op de grond vielen en ook nog een activist die het podium opkwam. Voor May was het een nachtmerrie.

"Boris is een brandstichter die straks verkleed als brandweerman terug wil komen", zei Hislop. "En dan zegt: 'Was er een vuurtje?'"

Ian Hislop, Have I Got News for You

Ook smulden ze van de beelden waarop je Amber Rudd, de minister van binnenlandse zaken, Boris Johnson ziet manen om op te staan voor een staande ovatie voor May. De minister van buitenlandse zaken bleef in eerste instantie zitten. Johnson is voor de panelleden de kwade genius in de regering. Het gezicht van de brexit-campagne die voor zoveel problemen zorgt dat hij in normale omstandigheden al lang was weggestuurd. Alleen heeft May de macht en autoriteit niet om dat nu te doen.

Heks

Het vreemdst vonden de panelleden dat uit onderzoek is gebleken dat 15 procent van de Britten vond dat May's speech goed was gegaan. "Wat had er nog meer moeten gebeuren om deze mensen ervan te overtuigen dat het dramatisch was? Had ze moeten smelten op het podium en terug moeten komen als een heks?", zei James O'Brien, een radiopresentator die te gast was. Waarop Hislop reageerde: "Zouden die 15 procent niet gewoon leden van Labour zijn?"

Zo maakt Have I Got News for You de chaos in de Britse politiek een stuk draaglijker om te volgen.