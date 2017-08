Struikelt het demissionaire kabinet alsnog over de begroting 2018?

Waar ging het mis?

De eis van PvdA-leider Lodewijk Asscher om in de komende begroting geld te reserveren voor het verhogen van de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs, heeft de onderhandelingen op scherp gezet. Het kabinet is demissionair en wordt geacht op de winkel te passen. In de regel hoort daar een beleidsarme begroting bij. Past daar een grote, structurele uitgave voor het onderwijs in? Nee, vindt de VVD.

Die coalitiepartij onderhandelt al weken met D66, CDA en ChristenUnie over een nieuw regeerakkoord. De formerende partijen vinden dat zij aan zet zijn. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei eerder: “Dit kabinet mag lopende zaken afhandelen, meer niet. Ik zeg niet of wij wel of niet de salarissen willen verhogen, het hoort gewoon niet op het bordje van een kabinet dat demissionair is. Dat is simpel staatsrecht. Asscher is in de war met zijn rol als lid van de oppositie.” Volgens Zijlstra wil de PvdA ‘de bloemen van de formerende partijen jatten’.

Maar op een val van dit demissionaire kabinet, ver in blessuretijd, zit eigenlijk niemand te wachten. Het schaadt het aanzien van de politiek, vrezen de betrokken partijen. De afgelopen week hebben VVD en PvdA geprobeerd tot een oplossing te komen. Asscher heeft tijdens die onderhandelingen de wens neergelegd 270 miljoen euro in de begroting vast te leggen voor de lerarensalarissen. Naar verluidt zou de VVD hier welwillend tegenover hebben gestaan, met als voorwaarde dat er ook geld wordt uitgetrokken voor militairen.

Ik onderhandel niet over de begroting van 2018, maar over een regeerakkoord. CDA-leider Sybrand Buma

Vanuit de VVD is altijd ontkend dat de coalitiepartijen zo’n akkoord hebben gesloten. De liberalen wijzen op die andere plek waar ze onderhandelen: de formatietafel. CDA, D66 en ChristenUnie moeten zich kunnen vinden in een door de coalitie bedachte oplossing, anders heeft de VVD een groot probleem.