Strijd om EU-brede kieslijst barst los

Een mogelijke doorbraak voor het democratische gehalte van de Europese Unie, zegt de één. Een nieuw bewijs dat de Brusselse elite elk contact met de werkelijkheid is verloren, zegt de ander. Het voorstel voor een pan-Europese kieslijst voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar zal de komende weken verhitte discussies opleveren over waar we na de Brexit heen moeten met het Europees Parlement.

Als het doorgaat, zijn kandidaten op zo'n lijst in alle 27 resterende EU-landen verkiesbaar, naast de traditionele nationale kandidaten. Elke EU-burger zou twee stemmen kunnen uitbrengen: eentje op zijn nationale, eentje op zijn Europese favoriet. Fictief voorbeeld: een eurofiele Bulgaar kan op Guy Verhofstadt stemmen, een eurofobe Portugees op Geert Wilders.

Unaniem

Het idee is vanmorgen na maandenlang getouwtrek met een ruime meerderheid omarmd door de commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement. Een definitief besluit ligt volgende maand in handen van de EU-regeringsleiders. Unanimiteit is vereist. De kans dat het plan daar alsnog in de prullenbak verdwijnt, is groot: daarvoor is slechts één Mark Rutte nodig. Maar dan is de discussie zowaar eens op het allerhoogste niveau gevoerd, en vanuit het Europees Parlement bezien is dat altijd winst.

De discussie over de Europese parlementszetels woedt al sinds in juni 2016 duidelijk werd dat het Verenigd Koninkrijk de EU wil verlaten. De Britten bezetten 73 van de 751 zetels in het huidige parlement. Vanuit zowel nationale als partijbelangen dook iedereen meteen als aasgieren op deze Britse parlementaire 'lijken'.

Het eenvoudigste antwoord (Brexit = Brexit, dus 751 - 73 = 678 zetels) is in het Europese krachtenveld uiteraard te simpel. Vooral de grotere lidstaten vinden dat de huidige zetelverdeling hen benadeelt. Zo heeft Frankrijk ruwweg één Europarlementariër per 900.000 kiesgerechtigden. Kiezers uit onder meer Denemarken, Ierland en Slowakije staan naar verhouding twee keer zo sterk in Straatsburg. Malta is zo klein dat het rekenkundig gezien niet eens recht zou hebben op een volledige zetel. Het heeft er zes.

Als alles bij het oude blijft, maakt het vertrek van de 73 Britten die scheve verhouding nóg schever. Daarom heeft de parlementscommissie constitutionele zaken na lang gesoebat (er zijn altijd wel lidstaten die zich bij een nieuwe verdeling tekort gedaan voelen) voorgesteld om 27 van de 73 Britse zetels te gebruiken voor landencorrecties. Daarmee zou het Europees Parlement voor de periode 2019-2024 uitkomen op minimaal 705 zetels.

Duitsland blijft op het maximale aantal van 96, Frankrijk gaat van 74 naar 79. Ook Spanje krijgt er vijf bij (wordt 59), Italië drie (naar 76), Polen en Roemenië elk één (respectievelijk 52 en 33). Nederland heeft niets te klagen over de voorgestelde nieuwe verdeling: volgend jaar zijn er drie extra zetels te vergeven, geen 26 maar 29. Opgeteld bij het krimpende parlement zou de Nederlandse aanwezigheid in Straatsburg daarmee stijgen van 3,46 naar 4,11 procent.