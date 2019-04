Straf voor negen Chinese activisten die de straat op gingen voor meer democratie

Negen leiders van de Hongkongse actiegroep Occupy Central, die in 2014 aan de basis lag van een maandenlange protest, zijn vandaag veroordeeld voor het veroorzaken van en aanzetten tot ‘openbare overlast’. Ze riskeren gevangenisstraffen tot veertien jaar. Volgens critici is de veroordeling tekenend voor het afkalven van de politieke vrijheid in Hongkong.

Lees verder na de advertentie

Meer dan honderd demonstranten waren dinsdag naar de rechtbank afgezakt, zwaaiend met paraplu’s, het symbool van de Hongkongse protestbeweging. Voormalig sociologiehoogleraar Chan Kin-man (60), een van de negen veroordeelden, zei voorafgaand aan de uitspraak geen spijt te hebben van zijn acties, maar zich wel zorgen te maken over de impact op de Hongkongse pro-democratiebeweging. Die is de afgelopen jaren fel verzwakt.

Alles wat we gedaan hebben, deden we om onze grond­wet­te­lij­ke rechten te beschermen Hoogleraar Benny Tai

Bescherming van de democratie Chan en zijn acht medebeklaagden speelden in 2014 een vooraanstaande rol in een van de grootste protestacties in de recente geschiedenis van Hongkong. Aanvankelijk bedoeld als een zitstaking van één week, groeide het protest na hardhandig politieoptreden uit tot een maandenlange bezettingsactie, waarbij honderdduizenden mensen op straat kwamen. Door de paraplu’s waarmee de demonstranten zich tegen het traangas verweerden, werden ze bekend als de paraplubeweging. Volgens de organisatoren was de paraplubeweging een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, gerechtvaardigd ter bescherming van de democratie. Met de acties eisten ze het recht voor de Hongkongse burgers om zelf hun leider te kiezen, zoals afgesproken in 1997, bij de overdracht van de toenmalige Britse kolonie aan China. Het centrale bestuur in Peking probeerde daar een stokje voor te steken, door de verkiezing te beperken tot een select groepje van voorgekookte kandidaten. “Alles wat we gedaan hebben, deden we om onze grondwettelijke rechten te beschermen”, zei Benny Tai, hoogleraar rechten en een van de negen leiders, eerder in zijn slotbetoog voor de rechtbank. “Als we schuldig zijn, dan zijn we schuldig aan het durven delen van hoop in deze moeilijke tijden voor Hongkong.” Door vreedzaam protest voor meer rechten als openbare overlast te bestempelen, geven de Hongkongse rechtbanken een vreselijke boodschap af Human Rights Watch

Overlast Volgens de rechter wordt het concept van burgerlijke ongehoorzaamheid erkend in Hongkong, maar niet als verweer tegen strafvervolging. De negen werden veroordeeld voor ‘het samenspannen om openbare overlast te veroorzaken’ of een variant daarop, aanklachten die stammen uit het koloniale tijdperk. Daarmee worden ze aangepakt voor de verkeersopstoppingen en blokkades die de protesten veroorzaakten. Over de hoogte van hun straffen wordt woensdag beslist. Mensenrechtenorganisaties noemen de veroordeling politiek gemotiveerd, en een teken van de groeiende inmenging van Peking. “Door vreedzaam protest voor meer rechten als openbare overlast te bestempelen, geven de Hongkongse rechtbanken een vreselijke boodschap af”, aldus een reactie van Human Rights Watch. “Dit zal waarschijnlijk de regering aanmoedigen om meer vreedzame activisten te vervolgen, en de vrijheid van meningsuiting in Hongkong verder beperken.” Bij de overdracht in 1997 was de afspraak dat Hongkong vijftig jaar lang zijn eigen politieke systeem zou mogen houden, met meer burgerrechten dan het Chinese vasteland. Maar volgens critici trekt Peking de macht in Hongkong steeds meer naar zich toe, en wordt het politieke klimaat steeds onvrijer. Zo werden zes prodemocratische leden van de wetgevende vergadering afgelopen jaren aan de kant geschoven. Een partij die Hongkongs onafhankelijkheid bepleitte, werd vorig jaar verboden.

Lees ook: