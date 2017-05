Straatsburg opdoeken? Blijf vooral dromen

Ziezo, het zit er weer op: verhuiscircus Straatsburg, editie mei 2017. Het geratel van rolkoffertjes, dat de Elzasser horecabazen maandagmiddag weer als muziek in de oren klonk, verplaatste zich gisteren in omgekeerde richting, terug naar vliegveld, treinstation of auto. De stilte wordt nog slechts doorbroken door het gesmoorde gezoem van vaatwassers.

Tik 'verhuiscircus' in, en de zoekmachine leidt je direct naar Straatsburg. Andere verhuiscircussen zijn er niet in de wereld.

De jaarlijkse kosten van het maandelijkse heen-en-weer-gesleep van mens en materieel tussen de Europese parlementszetels Brussel en Straatsburg, bedragen 114 miljoen euro, zo becijferde de Europese Rekenkamer in 2014. Bijbehorende CO2-uitstoot: elf- tot negentienduizend ton. Het immense parlementscomplex staat het grootste deel van het jaar leeg. Een klein team vast personeel moet inbraken voorkomen en verhinderen dat de legionella-bacterie welig gaat tieren in de waterleidingen.

Elke maand begeven zich enkele duizenden mensen naar de lieflijke provinciestad, een kleine 450 kilometer ten zuidoosten van Brussel: Europarlementariërs en hun medewerkers, leden van de Europese Commissie en de Raad, ambtenaren, journalisten.

Velen van hen zijn zo murw gebeukt door dit jarenlang lijdzaam ondergane ongemak dat ze met hun ogen beginnen te draaien als iemand van buiten de Brussel/Straatsburg-bubbel weer eens over dat verhuiscircus begint te zeuren.

Als een oplossing te mooi lijkt om waar te zijn, is dat vaak ook zo. Hier volgen de drie voornaamste hindernissen die de agentschappenruil in de weg staan.

Maar de antiverhuiscircuslobby kreeg de afgelopen weken opeens vleugels, met dank aan de Britten. De nieuwe hoop werd aangezwengeld door de Brexit-discussie over twee EU-agentschappen die nu nog in Londen zetelen: het prestigieuze Europese Medicijnenagentschap (EMA, 890 man vast personeel) en de kleinere Europese Bankautoriteit. Ongeveer twintig steden (waaronder Amsterdam) vechten om deze bureaus van Londen over te nemen, vooral het EMA. De regio die dat kroonjuweel binnensleept, kan een economische injectie verwachten.

Verspilde moeite, is de eerste gedachte van de ervaringsdeskundigen. We weten dat we er allemaal vanaf willen, behalve de Fransen, en die hebben vetorecht, dus hou er maar over op. Het mag dan EU-ergernis nummer één zijn: niets aan te doen, fact of life. Wen er maar aan.

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is teleurgesteld in deze opstelling. "Je kunt bij voorbaat wel zeggen: dit is lastig, maar politiek gezien ligt hier een kans. Dit parlement pakt elk kapstokje en de kapstokjes worden steeds realistischer. Tien, vijftien jaar geleden was je nog een roepende in de woestijn als je je tegen dat verhuiscircus uitsprak. Dan zeiden ze: daar heb je die Hollanders weer met hun centenkwestie. Inmiddels wil 85 procent van de parlementariërs alleen in Brussel vergaderen."

Bovendien staan veel EU-landen er niet om te springen. Nederland bijvoorbeeld. Demissionair premier Rutte noemde het agentschappen-idee vorige maand 'ingewikkeld', vanwege die benodigde verdragswijziging. "Voor je het weet, heb je allerlei anderen die zeggen: als we tóch over verdragswijziging praten, heb ik nog wel tien leuke puntjes."

Voor het opheffen van 'Straatsburg' is een EU-verdragswijziging nodig. Hoewel Macron en de Duitse bondskanselier Merkel deze week te kennen hebben gegeven dat het openbreken van het verdrag 'niet langer taboe' is, hebben ze andere veranderingen in gedachten.

2. Het Franse verzet

Dat Macron zomaar even de Straatsburg-traditie de nek om zal draaien, is een illusie. "Hij is ook gehecht aan Straatsburg", zegt de Franse sociaal-democratische Europarlementariër Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, verwoed verdedigster van Straatsburg, zoals bijna alle Franse Europarlementariërs. "Macron heeft hier gestudeerd, dus hij kent de stad goed. Hij is ook gehecht aan het feit dat de parlementszetel in Frankrijk is."

Revault reageert met vriendelijke verbazing op de stelling dat het verhuiscircus tot de grootste EU-ergernissen van Nederlandse burgers behoort. "Echt waar? Is dat de werkelijke reden voor de euroscepsis in Nederland? Niet het gebrek aan sociale bescherming in Europa, of de schandalen met belastingontwijking? Dus als wij beslissen om Straatsburg achter ons te laten en alleen nog in Brussel vergaderen, roepen alle eurosceptici: O, maar nu zijn we tevreden met de EU? Daar geloof ik niets van."

Ze hamert op de geschiedenis en de symboliek van Straatsburg, de stad die tijdens vele bloedige oorlogen in de 19de en 20ste eeuw dan weer Duits, dan weer Frans grondgebied was. "Het parlement is altijd hier geweest. Dat er ook in Brussel een vestiging zit, is omdat de commissie en de raad daar zitten. Historisch gezien bevindt het parlement zich in Straatsburg. Frankrijk heeft Europa mede-gecreëerd."

Het kernidee van de agentschappen-oplossing is dat Frankrijk moet worden gecompenseerd voor het opgeven van zijn trotse bezit, de EU-parlementszetel. Op het oog steken die agentschappen schril af bij de statuur van het parlement. De paus en de VN-secretaris-generaal (die was er woensdag) zullen niet snel langskomen op het EMA, om over al die journalisten maar te zwijgen.

Is er dan echt niets te bedenken om Frankrijk tevreden te stellen? Is geen enkele compensatie groot genoeg? "Niets", zegt Revault meteen, met een glimlach.

Paul Tang (PvdA), uit dezelfde sociaal-democratische groepering als Revault, ziet ook in dat de agentschappen de grandeur van het parlement missen. "Misschien moeten we de Europese toppen van regeringsleiders (vier à zes keer per jaar, red.) van Brussel naar Straatsburg brengen. Dat speelt wél in op de Franse behoefte aan grandeur. Maar de andere landen moeten behalve een wortel ook een stok gebruiken, om Frankrijk onder druk te zetten. Je moet ook durven duwen, en duidelijk maken dat die Straatsburg-kwestie voor ons echt een graat in de keel is. Dat het maar niet lukt om er een einde aan te maken, is de spuuglelijke kant van de EU."

