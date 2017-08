Steve Bannon belooft 'oorlog' tegen Trumps opponenten: 'Ik heb mijn handen terug op de wapens'

Steve Bannon is direct na zijn vertrek weer aan de slag gegaan bij Breitbart, het rechts-conservatieve nieuwsmedium waar hij voor zijn tijd bij Trump de baas was. Vrijdagavond zat hij daar al een redactievergadering voor als hoofdredacteur.

Ondanks zijn ontslag blijft Bannon vechten voor de Amerikaanse president. “Mocht er enige verwarring over bestaan, laat het duidelijk zijn: ik verlaat het Witte Huis en trek voor Trump ten strijde tegen zijn tegenstanders – in het Capitool, in de media en in de zakenwereld”, zei Bannon vrijdag na zijn vertrek tegen het financiële persbureau Bloomberg.

Nederlaag

“Het presidentschap van Trump waarvoor we gevochten hebben en gewonnen hebben, is voorbij”, zei hij in een interview met The Weekly Standard. Maar dat is volgens Bannon geen reden tot wanhoop. “We zijn nog steeds een enorme beweging en we zullen iets maken van dit presidentschap. Maar het wordt nu iets anders. Er zullen allerlei gevechten zijn, en goede en slechte dagen, maar dát presidentschap is afgelopen.”

Iemand zei: ‘Het is Bannon the Barbarian'. Ik ga zeker weten de oppositie vermorzelen Steve Bannon

Ook gaf hij aan te denken dat hij zich buiten het Witte Huis beter kan inzetten voor Trumps politieke agenda. “En met iedereen die ons daarbij in de weg staat, gaan we de oorlog aan.” Bannons vertrek is in zijn ogen duidelijk geen persoonlijke nederlaag, schrijft The Weekly Standard, maar een nederlaag voor de ideologie die hij voor Trump voor ogen had.