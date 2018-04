Steun voor lagere straf beledigen koning

Zeer waarschijnlijk komt er dus een einde aan de hoge straffen die nu nog staan op het beledigen van de koning: maximaal vijf jaar cel, een boete van hooguit 20.500 euro, of ontneming van het recht op kiezen en verkozen worden.

Verhoeven vindt deze straffen niet meer van deze tijd. “We zijn nu twee eeuwen verder sinds het strafbaar stellen van majesteitsschennis en hebben te maken met een eigentijdse koning. Met ouderwetse bepalingen is het moeilijk om een modern koningschap te creëren.”

De koning is geen gewone man uit Wassenaar: vanaf dag één neemt hij een bijzondere positie in onze rechtsstaat in Chris van Dam (CDA)

Volgens het wetsvoorstel krijgt de koning dezelfde behandeling als een ambtenaar in functie. Iemand die een ambtenaar in functie beledigt, moet maximaal vier maanden de cel in.

Klacht Verhoeven pleitte er aanvankelijk ook voor dat de koning bij smaad voortaan zelf naar de politie moet stappen, maar dat leverde hem in een eerder debat veel kritiek op van de VVD. De D66’er veranderde daarom zijn voorstel op dit punt: ook zonder een klacht van de koning zelf, kan er worden vervolgd. Steun van de VVD is waarschijnlijk niet nodig voor een Kamermeerderheid. Zoals het er nu naar uitziet, zullen GroenLinks, PvdA, SP, D66 en PVV voor stemmen, waarmee het wetsvoorstel wordt aangenomen met in ieder geval 76 stemmen. De conventionele partijen blijven negatief over het wetsvoorstel. Chris van Dam (CDA) zegt fundamenteel anders aan te kijken tegen de positie van de koning dan D66. “De waardigheid van het koningschap moet worden beschermd. De koning is geen gewone man uit Wassenaar: vanaf dag één neemt hij een bijzondere positie in onze rechtsstaat in.”