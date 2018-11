Stemverklaring bij VN-migratiepact moet populisme bezweren

Staatssecretaris Mark Harbers gaat daarom gewoon op 10 december naar de VN-top in Marrakesh, om de Nederlandse steun aan het migratiepact van de Verenigde Naties uit te spreken. Het kabinet is daarmee niet gezwicht voor druk van de partijen in de Tweede Kamer op de rechterflank, de PVV, SGP en Forum voor Democratie.

Rond het ‘Global compact voor veilige, ordelijke en gereguleerde migratie’, waarin internationale afspraken over het reguleren van migratie staan, ontstond afgelopen maand rumoer. Het zou juridisch bindend zijn, migranten zouden er rechten aan kunnen ontlenen die ze nu niet hebben. De coalitie moest daarom met iets extra’s komen, om deze zorgen te bezweren. Dat werd een soort stemverklaring (explanation of position). Hierin benadrukt het kabinet dat het pact niet-bindend is. “Er vloeien dus geen verplichtingen uit voort”, aldus vicepremier Hugo de Jonge, die premier Rutte verving die op de G-20 is, vrijdag.

Nederland wil met de stemverklaring nu de nog twijfelende Europese landen over de streep trekken

Ook in Europa raakt het migratiepact de open zenuw van sommige landen rond migratiepolitiek. Landen als Oostenrijk, Polen en Italië trokken hun steun in. In Duitsland besloot de Bondsdag gisteren na een zwaar debat het pact te blijven steunen. Bondskanselier Merkel gaat zelf naar Marrakesh, kondigde ze vrijdag aan.

Nederland wil met de stemverklaring nu de nog twijfelende Europese landen over de streep trekken, aldus de vicepremier. Hij wilde niet zeggen welke. Naar alle waarschijnlijkheid is dat ook België, waar het pact haast voor een kabinetscrisis zorgt. De rechts-populistische regeringspartij N-VA bleek er eerst in de luwte mee te hebben ingestemd, meldde De Standaard vrijdag, maar werd afgelopen maand wakker en protesteert nu. In Slowakije trad vrijdag een minister af uit protest tegen de instemming met het compact.

Tandeloos? De VN-gezant voor migratie, Louise Arbour, toonde zich deze week ‘zeer teleurgesteld’ over de terugtrekkende beweging van zoveel landen. “Temeer daar het niet-bindend is, er is geen land dat iets moet doen wat het niet wil.” In Marrakesh moet straks twee derde van aanwezige VN-lidstaten de tekst goedkeuren. Of het migratiepact door alle verzet tandeloos is? Dat ziet het kabinet niet zo. “Wij zijn geen eiland. Voor het eerst is er nu een internationale agenda over migratie”, aldus Hugo de Jonge. Nederland ziet vooral winst in de terugkeerafspraken uit het pact, met Afrikaanse landen.

