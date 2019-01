Stemmen voor de provincie? ‘Ik zie ze niet, ik hoor ze niet en weet niet wat ze doen’

Voor de kandidaten die de komende maanden een van de 625 zetels in de Provinciale Staten willen bevechten, is dit verhaal misschien wat minder opbeurend. Want hoogleraar Michiel de Vries van de Radbouduniversiteit in Nijmegen zegt eigenlijk: doe het niet. Ga wat nuttigs doen. “De provincie is niet meer dan een relikwie”, vindt De Vries.

Toch zijn er op 20 maart provinciale verkiezingen en mogen de nieuw gekozen Statenleden straks op hun beurt de nieuwe Eerste Kamer samenstellen. Dat is toch wél een belangrijk orgaan? “Natuurlijk”, zegt De Vries. “Maar voor de samenstelling van de Eerste Kamer hebben we de provincie helemaal niet nodig. Dat zou namelijk ook heel goed vanuit de gemeenten kunnen gebeuren.”

Duaal systeem

Het is de crux in De Vries’ betoog: die gemeenten zijn zo groot en machtig geworden, dat het Rijk en de gemeenten het heel goed samen af kunnen in een duaal systeem. De provincie zit er als derde bestuurslaag nog tussen, maar bevindt zich in een soort verstervingsproces met steeds minder taken en bevoegdheden. De vraag is alleen: wie trekt de stekker eruit?

Ik ken voorbeelden van provincies die 30 procent van hun budget niet uitgeven

Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde

Dat was natuurlijk ooit anders, met de ‘Republiek van de zeven provinciën’ die een fundament onder de Nederlandse democratie legde. De Eerste Kamer, toen de énige Kamer, werd bezet door directe vertegenwoordigers uit de provincies. In feite bestuurden zij Nederland. “Maar we leven niet meer in 1579”, zegt De Vries. En de provincie mag in verband met de historische waarde wat hem betreft een bestuurlijk monument genoemd worden, maar in 2019 heeft ze haar functie verloren.