Stemmen van buitenlandse Hongaren zijn cruciaal voor premier Orbán

De brief met het stembiljet voor de Hongaarse verkiezingen moeten István, Piroska Ádam en vriendin Piroska Losoncz nog krijgen. Maar stemmen gaan ze zeker, de drie Hongaren in het Servische Magyarkanizsa. Er is geen twijfel mogelijk op welke partij: Fidesz van premier Viktor Orbán, de man aan wie ze hun Hongaarse paspoort danken. Dat ze mogen stemmen voor het parlement van een ander land vinden ze niet vreemd. "Wij zijn toch ook Hongaren?"

Op 8 april gaat Hongarije naar de stembus. Net als vier jaar geleden mogen Hongaren in de buurlanden per brief meestemmen. Voorwaarde is dat ze de Hongaarse nationaliteit hebben. Het is precies wat Orbán zo populair maakt: toen hij in 2010 aan de macht kwam, behoorden het verkrijgen van de dubbele nationaliteit en het stemrecht voor de Hongaarse minderheden in het buitenland tot zijn eerste maatregelen.

Het aantal Hongaarse kiezers in buurlanden zoals Roemenië en Servië is verdubbeld

Het zijn cruciale stemmen. In 2014 hielpen de buitenlandse Hongaren Orbán precies aan de ene zetel die hij nodig had voor een tweederde meerderheid in het parlement. Ditmaal telt hun stem nog zwaarder, want dankzij een ijverige campagne is het aantal kiezers in de buurlanden, vooral in Roemenië en de Servische provincie Vojvodina, verdubbeld. Inmiddels staan zo'n 380.000 'Hongaren van over de grens' als kiezer geregistreerd, zo'n 4,75 procent van het totale electoraat. Ze kunnen zomaar vier zetels verschil uitmaken.

Hongaars tot en met Het Servische Magyarkanizsa ligt hemelsbreed hooguit tien kilometer van de Hongaarse grens. Ooit behoorde de streek tot Hongarije, en zo voelt het nog steeds. Straten zijn vernoemd naar beroemde Hongaren. Aan het gemeentehuis wappert een Hongaarse vlag. Iedereen spreekt Hongaars en iedereen die je het vraagt, heeft een Hongaars paspoort. Er wonen 200.000 Hongaren in de provincie Vojvodina. Negentig procent van de bevolking van Maygarkanizsa is Hongaars, bevestigt gemeentewoordvoerster Livia Vrahic Váradi. Hongaars is de voertaal op het postkantoor en de dokter. De meeste kinderen krijgen Hongaarstalig onderwijs en leren Servisch als 'buurtaal'. De Serviërs in het dorp spreken beter Hongaars dan omgekeerd. De twee Piroska's en István, een gepensioneerde leraar wiskunde, kijken Hongaarse tv. Hun kinderen gingen in Hongarije naar school nog voordat de dubbele nationaliteit bestond. Losoncz' dochter woont in Finland, die van de Ádams in Hongarije. "Niemand in de straat heeft trouwens nog kinderen die hier wonen", zegt Piroska Ádam. Onlangs werd naast hen een nieuw bejaardentehuis gebouwd. Daar staat het in het weekend vol met buitenlandse auto's van emigranten die hun behoeftige ouders bezoeken. Het Hongaarse paspoort betekent kansen en vrijheid Piroska Losoncz

Diaspora Die leegloop is de keerzijde van de dubbele nationaliteit. Mensen gingen eerder ook al weg, maar het proces is versneld dankzij het Hongaarse paspoort waarmee ze overal in de EU kunnen wonen en werken. "Wat moeten jonge mensen anders?", vraag Losoncz. Thuis is gewoon geen werk. Zelfs de 63-jarige buurman verhuisde onlangs naar Hongarije, waar hij na tien jaar werkloos thuis te hebben gezeten een baan in een autofabriek kreeg. "Dat paspoort betekent kansen en vrijheid." Als dank daarvoor geven ze Orbán graag hun stem. Piroska Ádam sympathiseerde ooit met de linkse Hongaarse oppositieleider Ferenc Gyurcsány, maar kon hem niet vergeven dat hij tegen een Hongaars identiteitsbewijs voor de minderheden in de buurlanden was. "Dat heeft bij veel mensen kwaad bloed gezet", bevestigt socioloog en publicist György Szerbhorvát die onderzoek doet naar de Hongaarse minderheden. Het paspoort is volgens hem niet de enige reden dat buitenlandse kiezers massaal Fidesz stemmen. De Hongaarse regering pompt kapitalen in de gemeenschappen over de grens en de media zorgen ervoor dat mensen weten wie ze daarvoor moeten danken. Het gaat om investeringen in scholen en kerken, maar ook om subsidies voor kleine bedrijven en gezinnen. Afgelopen april kregen 3700 Vojvodina-Hongaren Hongaars geld voor de aanschaf van tractoren, zaaimachine's, en andere landbouwmachines. Dat gebeurde tijdens een feestelijke happening in aanwezigheid van de Hongaarse minister van buitenlandse zaken. De tv besteedde er uitgebreid aandacht aan. In december kregen nog eens ruim zestig gezinnen geld om onroerend goed te kopen. "In ieder dorp wonen mensen die subsidie hebben gekregen en iedereen kent wel iemand persoonlijk", zegt Váradi. De Ádams ook: een familielid dat bijen houdt kreeg geld voor een honingafvulmachine. "Heel goed, want het levert arbeidsplaatsen op en het stimuleert mensen om te blijven", zegt István. Szerbhorváth ziet een andere kant: "Natuurlijk weten de ontvangers ook dat als dank verwacht wordt dat ze op Fidesz stemmen." Of ze dat doen, is volgens hem niet moeilijk te controleren, want de buitenlandse stemprocedure is simpel, maar nauwelijks geheim.