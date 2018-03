Stef Blok wordt de nieuwe minister van buitenlandse zaken

De 53-jarige Blok is de opvolger van zijn partijgenoot Halbe Zijlstra, die vorige maand vertrok. Zijlstra had gelogen over een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin. Sigrid Kaag (minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) is op dit moment ook de baas op buitenlandse zaken.

De Rijksvoorlichtingdienst laat vanochtend weten dat Blok maandag om 16.00 uur een bezoek brengt aan het Torentje. Wanneer Blok aan de slag gaat, maakte de RVD niet bekend. Volgens De Telegraaf wordt Blok vrijdag beëdigd.

Blok was van 2012 tot begin 2017 minister voor wonen en rijksdienst. Vervolgens werd hij minister van veiligheid en justitie, nadat Ard van der Steur was afgetreden vanwege de bonnetjesaffaire. Voor hij minister werd, was Blok veertien jaar Tweede Kamerlid en was hij twee jaar fractievoorzitter van de VVD. Ook deed hij samen met Rutte de onderhandelingen voor het kabinet Rutte II.

Klein ego Rutte zei na het aftreden van Zijlstra dat hij de tijd wilde nemen voor het vinden van een nieuwe minister van buitenlandse zaken. Hij zei ook op zoek te gaan naar iemand met een klein ego, die dienstbaar is aan het land, snapt hoe de politiek werkt, met twee benen in de wereld staat en respectvol omgaat met zijn medewerkers. De voorkeur had een VVD'er. Die lijkt Rutte nu dus gevonden te hebben in de persoon van Blok, die afgelopen najaar vertrok uit het Binnenhof. Hij zei toen iets anders te willen doen. Wat wist hij nog niet, maar het moest wel spannend zijn, zei hij in een interview met het FD. Dat besluit stond vast, zei hij ook. Eerder zeiden kanshebbers oud-minister Edith Schippers en Kamerlid Han ten Broeke niet beschikbaar te zijn voor de functie.