Stef Blok: het gestrekte been, bekend van vroeger

Saai, degelijk, onvermurwbaar. Dat zijn zo’n beetje de standaardeigenschappen die aan kabinetsroutinier Stef Blok worden toegeschreven. Deze zomer kwam er een opvallende kwalificatie bij: lomp. Het was de eerste term die ontsproot aan het brein van VVD-Kamerlid Han ten Broeke – inmiddels opgestapt – toen hij in de loop van juli hoorde hoe zijn partijgenoot, nog geen half jaar minister van buitenlandse zaken, tegen de wereld aankijkt.

Bloks woorden, uitgesproken en gefilmd op een besloten bijeenkomst met internationale organisaties in Den Haag, kwamen via tv-programma ‘Zembla’ naar buiten en maakten de tongen tot ver buiten het Binnenhof los. Blok zei niet één land te kennen waar de oorspronkelijke bevolking ‘vreedzaam’ met nieuwkomers samenwoont. Verder noemde hij Suriname ‘a failed state’. “En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”

Toen zijn woorden hem tot aan Suriname op kritiek kwamen te staan, kwam Blok schielijk met een spijtbetuiging. “Ik heb mijn woorden niet goed gekozen en dat betreur ik”, zei de bewindspersoon nog diezelfde dag voor de Haagse camera’s. “Het debat ging over spanningen die iedereen in de zaal waarnam, over migratie, immigratie, en over de vraag hoe je daar als Nederland en de wereldgemeenschap mee om moet gaan. Ik ben te ver gegaan in de discussie en om te prikkelen.”

Daarmee is de geest nog niet meteen terug in de fles. De Tweede Kamer vond de zaak niet ernstig te genoeg om er het reces voor te onderbreken, maar de discussie pruttelde de hele zomer door. Zo lekte uit dat Bloks ambtenaren een diverser personeelsbestand willen en eisten Surinaamse politici uitgebreide excuses. Nu het Binnenhof weer ontwaakt, kan de VVD’er zich opmaken voor een stevig debat. D66-Kamerlid Kees Verhoeven, lid van de coalitie, twitterde kort na de verspreiding van Bloks woorden dat hij uitleg wil van de minister ‘over zijn onbegrijpelijke uitspraken en zijn pessimisme over de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving’.

Zou diezelfde Verhoeven tijdens de zomer nog eens hebben teruggedacht aan het najaar van 2010? De D66’er was toen net verkozen als Kamerlid en maakte van dichtbij mee hoe het eerste kabinet-Rutte werd gesmeed, het veelbesproken samenwerkingsverband tussen VVD, CDA en gedoogpartij PVV. Tijdens het debat over de regeringsverklaring, op 26 oktober van dat jaar, maakte een nieuwe VVD-­fractievoorzitter zijn debuut. Zijn naam: Stef Blok, aangesteld als beschermheer én als controleur van de nieuw gesmede, historisch rechtse coalitie.

Karaktergetrouw blijft Blok zijn conclusies stoïcijns verdedigen. “Het moet mij eerst van het hart dat het met de meeste migranten in Nederland goed gaat, maar met een te grote groep ook niet”, zegt de VVD’er in een van de vele interviews uit die tijd. En: “Je moet geen grote woorden bezigen over dat ene gouden sleuteltje tot integratie. Dat bestaat namelijk gewoon helemaal niet.” In reactie op de felle veroordelingen van zijn rapport zegt hij koeltjes: “Bij discussies over minderhedenbeleid hoort spierballentaal.”

Ayaan Hirsi Ali vliegt er hard in. Ze is ‘zwaar teleurgesteld’ en ‘gewoon boos’ over het verrichte werk. Ze noemt het een ‘groot gemis’ dat het rapport voorbijgaat aan de hoge criminaliteit onder allochtonen en aan het gevaar van moslimfundamentalisme. Ook VVD-fractieleider Jozias van Aartsen noemt de integratie nog voor Bloks presentatie mislukt – en komt daar niet van terug.

Het rapport wordt weggehoond. Blok concludeert erin dat de integratie van de meeste nieuwkomers is geslaagd, en over die conclusie valt heel politiek Den Haag heen, zijn eigen VVD-fractie voorop. Vooral fractiegenoot

Meest spraakmakende gebeurtenis uit die eerste Kamerjaren: het verschijnen van het rapport ‘Bruggen bouwen’, over de integratie van nieuwkomers in Nederland, geschreven door een parlementaire commissie met Blok als voorzitter. De Kamer achtte het integratiebeleid ‘onvoldoende geslaagd’ en vroeg een Kamercommissie om de oorzaken daarvan op een rij te zetten. Het eindrapport uit 2004 is een compromis, alle leden moeten met de conclusies kunnen leven. Hoewel het onder zijn naam verschijnt, is het dus niet 100 procent Bloks mening.

De wereld kende Stef Blok (1964) op dat moment als de boomlange oud-bankier uit Nieuwkoop die zich in twaalf jaar tijd ontwikkeld had tot ervaren en degelijk, maar niet bijster opvallend Tweede Kamerlid. Hij werd op zijn achttiende lid van de VVD, uit bewondering voor Wiegel en Bolkestein. “Zij benoemden problemen: misbruik met uitkeringen en de problemen van de immigratie.” Via de Nieuwkoopse politiek belandde hij in 1998 op het Binnenhof.

Desondanks toont Blok zich (ook) een optimist. In de zomer van 2004 – zijn integratierapport is dan een half jaar oud – steekt hij een opgewekt verhaal af bij de zogeheten Haagse Schilderswijk-Bazar, een inmiddels ter ziele gegaan multicultureel festival. De Haagsche Courant is erbij en beschrijft Bloks optreden: “Hij ziet de integratie in de Schilderswijk als een voorbeeld voor heel Nederland en vindt dat de bewoners wel een applausje hebben verdiend voor hun pionierswerk.”

Terugkerende ergernis onder bewoners van de Schilderswijk is de gebrekkige kennis van het Nederlands onder nieuwkomers, blijkt uit een reportage over Bloks buurtwerk die NRC Handelsblad in 1999 afdrukt. “Het leert mij dat die programma’s voor inburgering veel te vrijblijvend zijn”, zegt Blok erover. “Het taalprobleem moet de overheid niet laten lopen. Mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken, vinden moeilijk werk, ze hebben nauwelijks contact met buurtgenoten van andere herkomst – en noem de problemen maar op die je vervolgens krijgt in een multiculturele wijk als de Schilderswijk.”

Blok weet waar hij het over heeft. Niet alleen door het integratierapport dat hij opstelde, ook doordat hij sinds zijn aantreden als Kamerlid in 1998 de parlementaire adoptievader van de Haagse Schilderswijk is. Die adoptie van achterstandswijken door Kamerleden is een idee van de PvdA en de Schilderswijk blijkt het stiefkindje onder die wijken – maar dat deert Blok niet. Hij fietst er jarenlang door de straten, komt bij buurtverenigingen, loopt met de politie mee.

Vuurdoop

Vier jaar later is de Haagse wereld flink veranderd: Blok is verkozen tot fractieleider van de grootste partij in het meest rechtse kabinet in de Nederlandse geschiedenis. Kabinet en gedoogpartner PVV komen overeen dat ‘de immigratie’ moet worden verminderd. De taal- en opleidingseisen voor nieuwkomers moeten strenger en integreren in Nederland wordt geheel en al de verantwoordelijkheid van degene die zich hier vestigt. Om de inburgeringscursus te bekostigen, kan de nieuwkomer een lening afsluiten. Blijft het diploma uit, dan kan dat einde verblijfsvergunning betekenen, zo spreken de partijen af.

In het debat over de regeringsverklaring, Bloks vuurdoop als fractievoorman, lijkt hij goed uit de voeten te kunnen met die afspraken. “Hoewel er migranten zijn met wie het gelukkig goed gaat, is het helaas nog steeds zo dat het deel dat afhankelijk is van een uitkering onder niet-westerse migranten zes keer zo hoog is als onder de rest van de bevolking”, constateert hij. “Helaas is er ook sprake van oververtegenwoordiging in bijvoorbeeld schooluitval en criminaliteit. De realiteit is dat onze samenleving die last niet kan dragen, financieel niet en sociaal niet. Die last komt vooral terecht bij de Nederlanders die het toch al niet makkelijk hebben, die wonen in wijken waar toch al weinig werk is en waar relatief veel criminaliteit is.”

Zijn tocht langs de Haagse ministeries maakt dat Bloks rechtse profiel naar de achtergrond verdwijnt

In zijn twee jaar als fractieleider kan Blok zijn meest rechtse beentje voorzetten, wat hij vol overgave doet. Zo pleit hij voor een verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand. En vakbonden die 2 procent extra loon eisen voor ambtenaren geeft hij een veeg uit de pan – integratie is in deze crisisjaren geen prominent thema op het Binnenhof. “Ik sta in een traditie van VVD-leiders die stevige standpunten verkondigen”, zegt Blok eind 2010. “Dat blijf ik doen. Ook als die scherp zijn en ­rumoer geven.”

D66-leider Alexander Pechtold noemt Blok een ‘politicus van het gestrekte been’ en vergelijkt hem in die tijd met voetballer Nigel de Jong – juist in die tijd veelbesproken vanwege een spijkerharde overtreding tijdens het WK in Zuid-Afrika.

Blok kan in die tijd zijn mening kwijt over allerhande onderwerpen, ook als die buiten de hem vertrouwde financiële wereld liggen. In 2012 kondigt hij aan twee derde van het budget voor ontwikkelingshulp te willen afschaffen. “Als liberalen vinden we dat de overheid alleen dingen moet doen als niemand anders ze kan, en dan moet je ook nog kunnen aantonen dat belastinggeld goed wordt besteed”, licht hij toe. “Dat is bij ontwikkelingshulp niet het geval. Het meest dramatische voorbeeld is natuurlijk Suriname, waar ondanks veel hulpgeld weinig verbetering is, door intern wan­beleid.”

In een opiniestuk in Trouw onder de kop ‘De morele superioriteit van links’ formuleert Blok het in 2011 nog scherper: ‘Zestig jaar ontwikkelingssamenwerking heeft helaas geleerd dat de landen die veel Nederlands belastinggeld ontvingen er eigenlijk niets op vooruit zijn gegaan (Suriname!), terwijl tegelijkertijd in een groot deel van Azië en Zuid-Amerika honderden miljoenen aan de armoede ontsnapten, omdat regeringen kozen voor de vrije markt.’