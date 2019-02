State of the Union: Trump vraagt om verzoening en een muur

De State of the Union-redevoering van de Amerikaanse president was grotendeels verzoenend van toon, maar de inhoud had al de trekken van een verkiezingstoespraak, en kreeg dan ook weinig applaus van de Democraten in zijn gehoor.

Trump somde uitvoerig op wat voor successen hij al heeft bereikt. Om te beginnen in de economie: “In iets meer dan twee jaar sinds de verkiezingen hebben we een ongehoorde economische groeiperiode veroorzaakt. We hebben 5,3 miljoen nieuwe banen gecreëerd en, heel belangrijk, 600.000 banen in de maakindustrie.”

Ook toen Trump zijn pleidooi hield voor de muur bij Mexico, kwam hij met argumenten die de waarheid geweld aandeden

De grote Amerikaanse kranten stonden echter in de startblokken om zijn beweringen na te trekken, en hadden er wel iets op af te dingen. Volgens de statistici van de regering zelf zijn er sinds Trumps aantreden ‘maar’ 4,9 miljoen banen bij gekomen. Dat is nog steeds veel, maar wel eerder vertoond. En in de maakindustrie waren het maar 454.000 banen.

'Heel gevaarlijke grens’ Ook toen Trump zijn pleidooi hield voor de muur bij Mexico, kwam hij met argumenten die de waarheid geweld aandeden. Zo zei hij dat de Texaanse grensstad El Paso vroeger een van de gevaarlijkste steden van Amerika was, maar nu een van de veiligste, dankzij een goede grensafscheiding. Maar El Paso is altijd een relatief veilige stad geweest. Trump gaf illegale immigratie ook de schuld van een gebrek aan goedbetaalde banen voor Amerikanen, overvolle scholen en ziekenhuizen, en ‘een uitgeput sociaal vangnet’ – een beeld dat door onderzoek niet wordt bevestigd. Hoewel Trump de muur presenteerde als de oplossing voor ‘onze heel gevaarlijke grens’, repte hij met geen woord over een eventueel uitroepen van de noodtoestand daar, om aan geld te komen voor de bouw. De afgelopen dagen schermde hij wel met die mogelijkheid – die politiek en juridisch omstreden is. Hij hield het bij een oproep aan de commissie van Republikeinen en Democraten in het Congres, er in het belang van het land uit te komen: “Nu is het de tijd voor het Congres om de wereld te laten zien dat Amerika af wil van illegale immigratie en de meedogenloze mensensmokkelaars, drugskartels en mensenhandelaars.” Op buitenlands gebied laten de VS zich volgens Trump eindelijk weer gelden zoals het hoort: er is een nieuw handelsverdrag met Mexico en Canada – dat het Congres nog wel moet goedkeuren; Iran is volgens hem economisch op de knieën gedwongen doordat hij het nucleaire akkoord opzegde en weer sancties oplegde; het verdrag met Rusland tot beperking van kernraketten voor de middellange afstand is opgezegd; in Syrië is IS zo goed als verslagen en in Afghanistan zijn er serieuze vredesbesprekingen en kan – als die succes hebben – het aantal Amerikaanse troepen verder worden verlaagd. Echt nieuws had Trump te melden over de relatie met Noord-Korea: datum en plaats zijn nu bekend voor een tweede topconferentie van Trump en Kim Jong-il: 27 en 28 februari in Vietnam.

Handen op elkaar Zoals gebruikelijk werd de first lady, Melania Trump, vergezeld door gasten waar de president naar kon wijzen om een onderwerp extra emotionele lading te geven. Er waren familieleden van een echtpaar dat vermoord zou zijn door een illegale immigrant, militairen die hadden meegedaan aan de landingen op D-Day en een gevangene in Dachau die door een van die militairen was bevrijd. Er was ook een 10-jarig meisje bij dat vorig jaar werd behandeld voor een hersentumor: voor onderzoek naar kanker bij kinderen wil Trump extra geld uittrekken. Dat wil hij ook voor de bestrijding van het hiv-virus, met als doel het in tien jaar in de VS helemaal uit te roeien. Daarvoor kreeg hij bij zowel Democraten als Republikeinen de handen op elkaar. Tijdens de verkiezingen van volgend jaar zal het natuurlijk vooral gaan over de dingen waarover die partijen het niet eens zijn, en daarvan waren in Trumps toespraak al elementen te horen. Zo benadrukte hij dat het ineenstorten van de economie van Venezuela de schuld is van het ‘socialisme’ daar een aanduiding waar sommige linkse Democraten, zoals Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez, zich niet voor schamen. En de president haakte ook gretig in op de in enkele staten opgelaaide discussie over abortus in de laatste maanden van een zwangerschap. “Om de waardigheid van elke persoon te verdedigen, vraag ik het Congres om bij wet de abortus te verbieden van kinderen die in de baarmoeder al pijn kunnen voelen.” Want samenwerken met de Democraten is allemaal goed en wel, maar voor de verkiezingen wil Trump duidelijk de twee groepen om zich heen verzamelen die hem in 2016 het Witte Huis in hielpen: Blanke Amerikanen die willen dat de instroom van buitenlanders minder wordt, en christelijke Amerikanen die het een gruwel vinden dat abortus in hun land legaal is.

