Staken? Dat doe je maar op je vrije middag

Het middel wordt nu nog met enige terughoudendheid gebruikt, maar is niet ongewoon. Deze week werd een landelijke actiedag op 15 maart aangekondigd.

Bijna veertig jaar geleden was dit nog ongekend. Ambtenaren hoorden door te werken, ook in geval van onvrede. Voor onderwijzend personeel gold dat extra. Dat had immers de zorg over leerlingen en die mochten niet de dupe worden van conflicten waar ze niets mee te maken hadden.

Dat de ABOP in 1980 als eerste onderwijsbond ooit toch naar het stakingsmiddel greep, had te maken met de werkgelegenheidssituatie. Bij de Nederlandse arbeidsbureaus stonden op dat moment 16.000 werkloze docenten ingeschreven. In de volgende twee jaar stonden nog eens 5000 onderwijsbanen op de tocht. Voor de hele jaren tachtig werd – vooral op grond van teruglopende leerlingenaantallen – een afname van vijftigduizend jobs verwacht, ongeveer een kwart van het totaalaanbod.

Geen werkverschaffing

De ABOP zag de oplossing in kleinere klassen: met maximaal 24 leerlingen in de laagste klassen en maximaal dertig in de hoogste. Dat was niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook goed voor de kwaliteit van de lessen. Onderwijsminister Arie Pais (VVD) liet bij herhaling weten dat het geld voor zo’n maatregel ontbrak. Bovendien zei hij in interviews niet overtuigd te zijn van de noodzaak: “Onderwijs is geen werkverschaffing.”

CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Ruud Lubbers noemde de werkonderbreking overbodig en schadelijk.

De meeste andere onderwijsbonden en hun achterban deelden de mening van de ABOP. Maar staken ging voor hen nog te ver. In de publieke opinie ging De Telegraaf het felst tekeer tegen de ABOP-leden. Die zouden zich onttrekken aan hun taak en plicht. Een briefschrijver in die krant opperde: ‘Als het onderwijs u werkelijk ter harte gaat, dan gaat u op uw vrije middag of zaterdag de straat op’.

De ABOP zette toch door. In Amsterdam was de actiebereidheid misschien nog wel het hoogst. Daar werd op 9 juni 1980 al een voorschot genomen op de landelijke staking van tien dagen later. Personeelsleden van zo’n honderd lagere scholen en een aantal middelbare scholen legden het werk neer.