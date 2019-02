Staatssecretaris Van Veldhoven: De minister heeft alleen haar ambitie uitgesproken over groei Schiphol

“Voordat er een keuze wordt gemaakt gaat de minister in gesprek met alle betrokkenen. Daarna wordt er zorgvuldig een afweging gemaakt", zei van Veldhoven.

In het wekelijkse vragenuur probeerde ze de rust terug te brengen in de discussie over de luchthaven. Onder andere SP, GroenLinks en D66 stelden dat de minister te hard van stapel is gelopen in het interview. SP’er Cem Laçin vroeg de staatssecretaris of zij minister Van Nieuwenhuizen gaat terugfluiten na haar uitspraken. Dat vindt Van Veldhoven niet nodig. “De minister gaat het regeerakkoord uitvoeren. Van Nieuwenhuizen loopt nergens op vooruit, ze heeft alleen haar ambitie uitgesproken.”

Suzanne Kröger (GroenLinks) noemt de uitspraken van de minister ‘onbegrijpelijk’ en ‘een schoffering voor omwonenden’

Van Veldhoven benadrukte dat er heel wat eisen aan de luchthaven worden gesteld en dat er zorgvuldig naar de situatie wordt gekeken, voordat er sprake kan zijn van groei. Maar van die zorgvuldigheid zegt vooral de oppositie weinig terug te zien. Suzanne Kröger (GroenLinks) noemt de uitspraken van de minister ‘onbegrijpelijk’ en ‘een schoffering voor omwonenden.’ “En dan toch spreken van een zorgvuldig proces.”

Ook Laçin (SP) zet zijn vraagtekens bij de zorgvuldigheid van de minister. “Met dit nieuws is het vertrouwen in het ministerie verder geschaad. Na de enorme hoeveelheid klachten van omwonenden is dit een nieuw dieptepunt. Hier spreekt een VVD’er in campagnetijd.”

Jan Paternotte, Kamerlid voor coalitiepartij D66 ‘viel van zijn stoel’ toen hij het Volkskrant-interview met minister van Nieuwenhuizen las. “Vooral omdat het woord veiligheid er niet in voor kwam.”

