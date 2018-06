Staatssecretaris Snel haalt stevig uit naar voorganger Wiebes

Snel levert hiermee vooral stevige kritiek op zijn voorganger Eric Wiebes (VVD), die afgelopen najaar minister van economische zaken en klimaat werd. Wiebes begon in zijn vorige baan als staatssecretaris fiscale zaken met een reorganisatie die gierend uit de hand liep en tientallen miljoenen extra kostte. Er vertrokken te veel medewerkers en juist de mensen met functies die de dienst nodig heeft, liepen weg. Automatiseringsprojecten mislukten en Wiebes, als hoogste politieke baas, wist onvoldoende wat er gebeurde.

De hele Tweede Kamer is nog steeds ontevreden over de informatie die vrijkomt over de reorganisatie. “Voordurend worden we verrast”, zei Bart Snels (GroenLinks). “Er is veel informatie, maar geen inzicht”, meent Renske Leijten (SP). De oppositie wil daarom de reorganisatie van de Belastingdienst bestempelen als ‘Groot Project’. Dat betekent dat er met grotere regelmaat en volgens afspraken die de Kamer vaststelt, gerapporteerd moet worden.

De coalitiepartijen VVD en D66 vinden die eisen van de oppositie te ver gaan. Zij stellen zich op achter Snel, die beterschap belooft. Hij nam ruim een half jaar geleden het roer over van Wiebes en zei vandaag tegen de parlementariërs dat hij al veel heeft verbeterd en daarmee doorgaat. Volgens hem komt er nu wel informatie van de werkvloer naar de top over wat er goed en fout gaat.

Voor een coalitiepartij was het CDA gisteren ongebruikelijk fel tegen de staatssecretaris. Kamerlid Pieter Omtzigt aarzelt over het stempel ‘Groot Project’. Hem zit iets anders veel meer dwars. De CDA’er is kwaad op Snel omdat die weigert ambtelijke memo’s vrij te geven over een debacle bij het innen van erf- en schenkbelasting. Omtzigt wil te weten komen hoe de strop van 450 miljoen ontstond en eist dat de ministerraad een besluit neemt over de memo’s.

