Staatssecretaris Snel belooft meer controle op verdachte aangiftes van bedrijven

“Er moet op z’n minst een steekproef volgen”, zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer gisteravond in een debat. Regeringspartij CDA sloot zich hierbij aan. Staatssecretaris Menno Snel van financiën gaat door de knieën: “Dit is een interessante gedachte.”

Lees verder na de advertentie

De Kamer wil meer controle naar aanleiding van de onthulling in Trouw dat de Belastingdienst tienduizenden risicovolle aangiftes over 2016 van voornamelijk het midden- en kleinbedrijf ongezien goedkeurde. Het is onduidelijk hoeveel geld de staat hierdoor misloopt. Het betrof met name aangiften van ondernemers die geld lenen van de eigen vennootschap.

Hoe kan het dat er minder wordt gecontroleerd en dat er daarnaast minder geld opgehaald kan worden? CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt

De Tweede Kamer is ongerust over deze werkwijze van de Belastingdienst. De SGP sprak van ‘imagoschade’ voor de Belastingdienst. 50Plus vindt dat er sprake is van een ‘escalerende blamage’.

Kamerlid Nijboer zei: “Dit is geen goed signaal naar de belastingbetaler. Die betaalt netjes belasting terwijl bij anderen geen controle plaatsheeft.” Hij meent dat het opzij schuiven van een groot aantal aangiften niet kan. “Er moet op z’n minst een steekproef volgen, zeker als een aangifte is aangemerkt als risicovol.”