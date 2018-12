Staatssecretaris Harbers overleeft Marrakesh-debat met gemak

Forum voor Democratie pakt zijn langverwachte podium, maar de coalitie sluit de rijen over het migratiepact van de Verenigde Naties. Een motie van wantrouwen van FvD krijgt alleen steun van de PVV. Rest de vraag of staatssecretaris Mark Harbers, en met hem het kabinet, deze gevoelige kwestie goed heeft aangepakt. “Dit verdient geen schoonheidsprijs”, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Wie Harbers’ eigen plannen voor migratie er nog eens op naslaat, ziet opmerkelijke overeenkomsten met het Marrakesh-pact

Hij heeft geen benijdenswaardige portefeuille. VVD-staatssecretaris Mark Harbers gaat over asiel en migratie. Thema’s die in politiek en samenleving vaak voor beroering zorgen, maar die Nederland niet alleen kan regelen, laat staan controleren. En die in Europa tegenwoordig brandstof vormen voor populisme en anti-EU-sentimenten. Terwijl de Kamer debatteerde over wat ‘het pact van Marrakesh’ is gaan heten – naar de plek waar het op 10 december wordt bekrachtigd – , probeerden de Belgen een dreigende kabinetscrisis over deze tekst te vermijden.

Allang beleid Toch had Harbers een half jaar geleden waarschijnlijk niet gedacht dat het ‘wereldwijde compact over veilige, ordelijke en gereguleerde migratie’ op veel weerstand zou stuiten. Wie zijn eigen plannen voor migratie er nog eens op naslaat, ziet opmerkelijke overeenkomsten. Het voorkomen van irreguliere immigratie, minder illegaliteit, meer terugkeer en het bevorderen van legale migratieroutes, om maar drie pijlers van het kabinetsbeleid te noemen, keren allemaal terug in het VN-pact. Daarbij zijn bovendien voor het eerst ook herkomst- en transitlanden van migranten bij het akkoord aangesloten. Dat verklaart misschien deels waarom de coalitie een debat over ‘Marrakesh’ zo lang afhield. Premier Rutte liet niet na te benadrukken: dit is allang beleid. Vorige week bleek alsnog een extra toegevoegde ‘stemverklaring’ nodig, om de zorgen over juridisch verplichtingen weg te nemen. Die zorgen werden flink aangewakkerd door de tweekoppige fractie van Forum voor Democratie. Harbers moet gisteren toezien hoe Thierry Baudet aftrapt met een betoog tegen de ‘reclamefolder voor mensensmokkelaars’. Baudet zet het pact neer als de oorzaak van alle problemen ‘met immigratie, met de islam, met misdaad, met de Europese Unie en als veroorzaker van de overbelasting in de zorg, de woningmarkt en conflicten op de werkvloer.’ Meteen daarna dient Baudet een motie van wantrouwen in, niet zoals gebruikelijk pas na de verdediging van een bewindspersoon. Alleen de PVV valt hem bij. Verrassend genoeg komt de grootste steun voor Harbers van coalitiegenoot CDA, en niet van zijn eigen VVD. Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA prijst de positieve punten van het pact, zoals bestrijding van mensensmokkel. “Ik ben blij dat dit gebeurt. De heer Baudet is een meester in het megagroot maken van kleine dingen. Laten we dit gewoon fatsoenlijk regelen.” Het is van het allergrootste belang dat we bij grens­over­schrij­den­de kwesties internationaal samenwerken. Dat lijkt steeds moeilijker te worden. Bram van Ojik, Tweede Kamerlid GroenLinks

Niet evenwichtig VVD-Kamerlid Malik Azmani blijft aarzelend. Hij wil ‘niet met zijn rug naar andere landen staan’, maar vindt het ‘geen evenwichtig pakket.’ D66 ergert zich aan alle foutieve informatie die over het pact de ronde doet: “Dun verhaal, populistische verhaal, dat alleen maar mensen bang maakt”, aldus Kamerlid Maarten Groothuizen. “Het is geen verdrag maar vrijblijvend is het ook niet. Er staan buitengewoon belangrijke zaken in.” GroenLinks valt hem bij: “Het is van het allergrootste belang dat we met grensoverschrijdende kwesties internationaal samenwerken. Dat lijkt steeds moeilijker te worden, maar dan verandert de internationale rechtsorde in een jungle”, aldus Kamerlid Bram van Ojik. “Ik snak naar een kabinet dat niet met eerste zuchtje tegenwind meebuigt. Dat staat voor waar het zich eerder aan verbonden heeft.” Volgens de PvdA verdient Harbers’ aanpak ‘geen schoonheidsprijs’. Ook voelen andere partijen met vragen over de invloed op economische migratie, zoals SP, zich niet goed gehoord. Laat op de avond kiest de staatssecretaris opnieuw voor een ‘juridische’ verdediging. ‘Marrakesh’ zit al in bestaande regels en verplichtingen en daarom zal de staatssecretaris er op 10 december, mét stemverklaring op zak, mee instemmen.

