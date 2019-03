Staatsbelang in Air France-KLM smaakt naar meer, vindt de Kamer

De Tweede Kamer steunt het kopen van aandelen in Air France-KLM. Dat was vooraf al duidelijk. Maar hoe denkt de politiek inmiddels over staatsdeelnemingen? Zit er meer in het vat?

Wat de VVD betreft, is er niks nieuws onder de zon. Kamerlid Roald van der Linde zei gisteren in het debat over de staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij dat het kopen van aandelen in een particulier bedrijf ‘alleen een laatste redmiddel’ is. Maar bijna alle andere partijen sluiten nieuw overheidsingrijpen bij andere bedrijven niet uit.

Geloof in de markt

Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) constateert, zonder coalitiepartner VVD te noemen, dat er nog maar één partij is die gelooft dat de markt alle heil brengt. Het CDA sluit nieuwe aankopen niet uit. “We willen heel breed kijken naar staatsdeelnemingen. Het gaat om het doel dat je wilt bereiken. Dat weeg je keer op keer”, meent CDA’er Erik Ronnes.

Wat de criteria zijn voor overheidsinvesteringen kwam niet over het voetlicht, maar voor veel linkse partijen smaakt dit optreden naar meer. De PvdA wil een discussie over het kopen van aandelen in bijvoorbeeld bedrijven die geld transporteren en PostNL. De SP verwacht een ‘trendbreuk’.

Minister Wopke Hoekstra van financiën had weinig moeite om het besluit te verdedigen om snel in het geheim voor 744 miljoen euro een belang van 14 procent te kopen in Air France-KLM. Hij hoopt met die aandelen meer invloed te verwerven. Precies een week geleden maakte hij dat bekend en afgelopen vrijdag was hij in Parijs om die Nederlandse ‘onorthodoxe’ stap uit te leggen aan een boze Franse regering die eveneens 14 procent van de aandelen heeft in de luchtvaartmaatschappij.

Hoekstra herhaalde dat de Nederlandse invloed in Air France-KLM in de loop der jaren is verminderd. Al vanaf 2014 is geprobeerd dat te herstellen, maar dat was niet gelukt. Daarom zag het kabinet geen andere mogelijkheid.