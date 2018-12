Staatsbedrijf van ‘Land A’ in gevecht met Rusland-onderzoeker Mueller

Mueller doet onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, mogelijke betrokkenheid van de campagne-organisatie van Trump daarbij, en eventuele andere misdrijven die hij tijdens zijn graafwerk op het spoor komt. Hij maakt daarbij gebruik van een ‘grand jury’, een groep burgers die getuigen kan dagvaarden en strafzaken mag aanspannen. Bedrijf A kreeg zo’n dagvaarding, maar weigert te komen.

Lees verder na de advertentie

De rechtszaak die Mueller daarover voert, lijkt even belangrijk als hij geheimzinnig is. Politieke verslaggevers in Washington proberen al maanden achter de details te komen. Een tijdlang leek het erop dat het Donald Trump zelf was die weigerde voor de ‘grand jury’ te verschijnen.

Dat ‘Bedrijf A’ een staatsbedrijf is, maakt de zaak natuurlijk extra intrigerend

Een voormalige aanklager zette het op de politieke website Politico op een rijtje: de rechtszaak en het erop volgende beroep werden met ongewone haast behandeld, wat er op duidde dat er een belangrijke persoon bij betrokken was; en toen de zaak in beroep werd behandeld, hield een rechter die door Trump is benoemd zich buiten de kwestie.

Maar nu zijn processtukken openbaar gemaakt, waaruit blijkt dat het Trump niet is, maar een bedrijf. Dat ‘Bedrijf A’ een staatsbedrijf is, maakt de zaak natuurlijk extra intrigerend. Is het Rusland? Qatar? Een hele lijst van landen heeft zakelijke contacten gehad met bedrijven onder de paraplu van de Trump Organization. Maar juist het feit dat een land eigenaar van ‘Bedrijf A’ is, biedt het een kans om onder de dagvaarding uit te komen.

Je kunt volgens het internationale recht een ander land niet zomaar aanklagen. In de VS is dat vastgelegd in de Foreign Sovereign Immunities Act. Maar daar zijn uitzonderingen op, en een ervan is wanneer die soevereine buitenlandse staat in de VS commerciële activiteiten ontplooit.

Volgens de rechtbank in Washington DC is dat zo en moet Bedrijf A de gevraagde informatie komen leveren. Zo lang het dat niet doet, maakt het zich schuldig aan ‘minachting van de rechtbank’ en krijgt het dagelijks een boete. Het Hof van Beroep in Washington was het daar mee eens.