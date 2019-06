Sri Lankaanse moslimpolitici treden af onder druk van boeddhistisch protest

Radicale boeddhisten beschuldigen de beide gouverneurs van steun aan terroristen die op Eerste Paasdag aanslagen pleegden op kerken en hotels op het eiland. Daarbij vielen ruim 250 doden. Het gedwongen vertrek van de twee islamitische politici is illustratief voor de religieuze spanningen op het overwegend boeddhistische Sri Lanka, waar moslims zo’n 10 procent van de bevolking vormen.

Lees verder na de advertentie

Er werd maandag op verschillende plekken op Sri Lanka betoogd. In de stad Kandy, het spirituele hart van het Sri Lankaanse boeddhisme, verzamelden zich honderden monniken en boeddhistische activisten bij de Tempel van de Tand, waar zich een hoektand van de boeddha zou bevinden. Veel winkels en kantoren bleven maandag dicht in de pelgrimsstad.

De monnik en parlementariër Athuraliye Rathana ging zaterdag in hongerstaking om het aftreden van de twee gouverneurs en enkele andere islamitische politici te eisen. Hij kreeg steun van de radicale monnik Galagoda Aththe Gnanasara en van de rooms-katholieke aartsbisschop Malcolm Ranjith, die de hongerstaker maandag bezocht. “Wij steunen de campagne van de monnik, omdat tot nu toe geen gerechtigheid is geschied”, aldus Ranjith volgens persbureau AFP. Toen Rathana maandagmiddag vernam van het vertrek van de gouverneurs, beëindigde hij zijn hongerstaking.

Toenemende spanningen De bomaanslagen op Eerste Paasdag werden gepleegd door lokale aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat en werd ook opgeëist door IS. De Sri Lankaanse politie houdt twee lokale moslimextremistische groepen verantwoordelijk voor de terreurdaden en heeft rond tweehonderd mensen vastgezet op verdenking van betrokkenheid. Het bloedbad heeft de toch al moeizame verhoudingen tussen de religieuze groepen op Sri Lanka verder onder druk gezet. Het tropische eiland kampt de laatste jaren met toenemende spanningen tussen zijn grote boeddhistische meerderheid en zijn kleine islamitische en christelijke minderheden, die samen ongeveer een vijfde van de bevolking uitmaken. Na de aanslagen kwam het in enkele plaatsen ten noorden van de hoofdstad Colombo tot anti-moslimrellen. Daarbij werden honderden huizen, winkels en moskeeën verwoest en kwam één moslim om. En vorig jaar ontaardde een verkeersruzie in de religieuze stad Kandy ook in geweld tussen boeddhisten en moslims. Toen werden drie mensen gedood en vielen er ruim twintig gewonden.

Reisadvies Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken maakte afgelopen vrijdag bekend dat de veiligheidssituatie op Sri Lanka is verbeterd. Het ministerie heeft daarom de kleur van zijn reisadvies veranderd van ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s). “De Sri Lankaanse overheid heeft maatregelen genomen”, aldus het departement. “Het normale leven is weer op gang gekomen.” Het advies luidt nu: bereid u goed voor op de risico’s en let extra op. Bij de bomaanslagen op Eerste Paasdag kwamen drie Nederlanders om.

Lees ook:

Rouw en angst in ontredderd Negombo: ‘We moeten ontzettend oppassen met wat we zeggen’ Trouw-verslaggever Arjen van der Ziel is in Sri Lanka. In Negombo, waar in de St. Sebastiankerk 105 doden vielen toen er op Eerste Paasdag een bom ontplofte, trof hij een ontredderde bevolking. Intussen blijft de spanning voelbaar. ‘We moeten ontzettend oppassen met wat we zeggen.’