Spinoza helpt Halsema een handje in het boerka-debat

Volgens burgemeester Femke Halsema is Amsterdam “een gewone stad, waarin de wet geldt, maar die ook eigen zorgen kent”. In het debat over het boerkaverbod woensdag in de gemeenteraad bedoelde ze met die tekst in feite: ze erkent de in Den Haag vastgestelde wetgeving op dat punt, maar de stad heeft zoveel andere problemen dat handhaving er niet inzit.

Lees verder na de advertentie

Halsema was in de problemen gekomen na ongelukkige uitspraken vrijdag na een discussiebijeenkomst in een buurtcentrum in de wijk Nieuw-West. Daar suggereerde ze dat de nationale Wet op de gezichtsbedekkende kleding die nog moet worden ingevoerd, in de hoofdstad niet geldt. Dat kwam haar op forse kritiek te staan van politici en juristen. Een burgemeester gaat helemaal niet over nationale wetgeving.

Buurthuis Halsema’s verdediging liep over twee fronten. Na de mededeling dat ze de wet wel degelijk erkent, voegde ze toe dat de gehéle driehoek (burgemeester, officier van justitie en hoofdcommissaris van politie) achter het standpunt staat dat de stad andere en grotere problemen kent. Daarmee pareerde zij de kritiek dat zij als burgemeester alleen over de openbare orde gaat, en niet over het strafrecht waar het boerkaverbod onder valt. Een gezamenlijk standpunt van de gehele driehoek gaat over álle handhaving. Toch ontweek Halsema de vraag of politieagenten in concrete gevallen en op het moment dat zij geen andere prioriteiten hebben, wél op verboden boerka’s zullen reageren. Ik denk óók dat we vrouwen altijd moeten beschermen in hun recht zich te sluieren Femke Halsema Haar tweede verdedigingslinie bouwde ze op met uitleg over hoe zij tot haar uitspraak was gekomen, en hoe die was bedoeld. Na afloop van de bijeenkomst in het buurthuis was Halsema aangesproken door een vrouw met een hoofddoek die haar een citaat van tien jaar geleden had voorgehouden, waardoor zij erg geschokt was. Halsema had ooit gezegd: “Ik kan niet wachten op het moment dat elke vrouw haar hoofddoek afslingert.” Dat vindt Halsema nu nog. “Maar ik denk óók dat we vrouwen altijd moeten beschermen in hun recht zich te sluieren”, aldus Halsema tijdens het raadsdebat. Daarbij verwees ze meerdere keren naar de individuele godsdienstvrijheid die het Amsterdamse boegbeeld Spinoza voorstond. “In onze stad worden journalisten bedreigd, handgranaten neergelegd bij horecazaken, vorig jaar is hier een onschuldige zeventienjarige jongen geliquideerd, een avondwinkel is drie keer overvallen... dáár ligt mijn prioriteit”, zei Halsema.

Transcript Ze benadrukte dat in het debat over haar uitspraken veel misverstanden zijn geslopen, en dat dit niet had gehoeven. Op de zondag na haar uitspraken heeft ze het volledige transcript van haar uitgesproken tekst naar het kabinet gestuurd, maar staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) verzuimde deze te lezen voordat hij dinsdag in de Tweede Kamer Halsema’s houding omschreef als ‘ongepast’. Wat Halsema maar wilde zeggen: hij baseerde zich niet op de feiten toen hij haar diskwalificeerde. Volgens haar is het ook niet goed als er een controverse ontstaat tussen Den Haag en Amsterdam. “Ik wil Den Haag juist dicht bij me houden om in samenwerking grote problemen te kunnen oplossen.” Halsema heeft bijvoorbeeld dringend extra politieagenten nodig.

Lees ook:

Beetje dom van Femke, zo’n gevaarlijk precedent van burgemeesterlijke ongehoorzaamheid Volgens Sylvain Ephimenco komt de putsch deze keer van links