Het onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen is bij president Trump zelf aangeland. De speciale aanklager, Robert Mueller, gaat een aantal hoofden van inlichtingendiensten ondervragen over Trumps vermeende pogingen dat onderzoek te beïnvloeden. Als hij concludeert dat Trump heeft geprobeerd 'de rechtsgang te belemmeren', dan komt de president in grote politieke problemen.

Officieel wordt er niets bekend gemaakt over het onderzoek, maar een advocaat die namens Trump sprak, ontkende het bericht erover in de Washington Post niet, en hekelde alleen het feit dat het was uitgelekt.

'Fake news!'

Trump zelf reageerde met een cynische tweet: "Ze verzonnen een nep-samenzwering met de Russen, vonden nul bewijs, en dus gaan ze nu voor belemmering van de rechtsgang rond dat nepverhaal. Fijn zo."

Vorige week nog twitterde Trump dat hij zich 'geheel vrijgepleit' voelde, nadat ex-directeur James Comey van de FBI had bevestigd dat in zijn tijd nog geen onderzoek naar de president persoonlijk liep. Trump ontsloeg Comey vorige maand, vermoedelijk onder andere omdat hij principieel weigerde dat feit in de openbaarheid te brengen.

Comey vertelde ook dat Trump hem had gevraagd of hij de voormalige adviseur nationale veiligheid, Michael Flynn, niet met rust kon laten. Flynn, een van de hoofdverdachten in de Rusland-connectie, was eerder door Trump ontslagen, na weken aarzelen, omdat hij zou hebben gelogen over contacten met de Russische ambassadeur.

Mueller heeft voor zijn onderzoek een aantal ervaren juristen aangetrokken, waarbij opvalt dat sommigen daarvan experts zijn in het opsporen van financiële misdrijven. Mogelijk vermoedt hij dat in het kader van de Rusland-connectie geld over tafel is gegaan, dat daarna door de medewerkers van Trump, die het incasseerden, is verborgen of witgewassen.