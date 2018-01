SPD lijdt een aantal forse nederlagen

Het begint met Europa. In het 28 pagina’s tellende slotdocument van de coalitieverkenningen – 26 als je inleiding en slotwoord wegdenkt – zijn de volle eerste drie aan dat thema gewijd. Duitsland wil de EU vernieuwen, de Frans-Duitse as laten spinnen en de eurozone hervormen. Duitsland is bereid meer te betalen, staat er, om de EU, en vooral het Europese parlement, sterker te maken.

De invloed van SPD-leider Martin Schulz is voelbaar. De voormalig Europarlement-voorzitter noemde Europa deze week bij herhaling zijn topprioriteit: een regering met hem erin ‘zal Europa sterker maken’. Waarvan akte. Een klinkende overwinning is die pro-Europese toon nauwelijks te noemen; ook Merkel is immers voor Europa en de paragraaf telt vooral grote, vage woorden. Maar in tijden van rechts-populisme – sinds kort ook present in de Bondsdag – is zoveel positiefs over Europa op zich al een stellingname, en zo heeft Schulz alvast iets om mee naar huis te nemen.

Dat kan hij gebruiken. Op 21 januari kunnen de SPD-leden hem op een beslissend partijcongres nog terugfluiten. En onder die leden heerst scepsis. Schulz zal ze moeten overtuigen dat hij de koers van de nieuwe regering heeft weten te bepalen en meer is dan een soort conducteur op de christen-conservatieve sneltrein van Angela Merkel en Horst See­hofer. De SPD-onderhandelaars verspreidden gisteren al direct een lijst met zestig inhoudelijke overwinningen onder hun achterban.

Nederlagen

De SPD leedt meer nederlagen. Zo komen er geen hogere belastingen voor de rijken. Voor de SPD, die campagne voerde voor meer sociale gelijkheid, is dat pijnlijk. Verder wordt de mogelijkheid om mensen zonder reden te ontslaan niet afgeschaft: een bittere pil voor een arbeiderspartij. Kortom, gaan de arbeiders en de mensen aan de onderkant van de samenleving er met deze nieuwe coalitie genoeg op vooruit? Schulz’ partijleden zullen hun vraagtekens hebben.

Ambivalent zullen ze ook zijn als het gaat om migratie. Hier hebben beide partijen gegeven en genomen, maar vooral CDU/CSU lijkt als winnaar uit de bus te komen. Ze haalden in ieder geval een symbolisch belangrijke overwinning: de nieuwe coalitie voert een bovengrens in. Jaarlijks laat Duitsland maximaal 180.000 tot 220.000 mensen binnen, gezinsherenigers meegerekend.

Over gezinshereniging gesproken: daarover is er een compromis dat Schulz ook niet zonder enige moeite als ‘overwinning’ zal kunnen verkopen aan zijn leden. Het recht op nareizende familieleden is in 2015 voor mensen met een ‘subsidiaire’ status (niet erkend als vluchtelingen, wel recht op verblijf) opgeschort. De vraag was of dit recht definitief moet verdwijnen (wens van CSU). Het compromis: het recht verdwijnt niet, maar wordt beperkt tot 1000 per maand.

Op veel terreinen is het een en ander uit het SPD-programma terug te zien, maar veel trofeeën kan Schulz niet meenemen naar zijn leden. Het is de vraag of het genoeg is. Helemaal zeker zal Merkel van haar vierde kabinet nog niet zijn.