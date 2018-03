SPD-leden zeggen 'ja' tegen nieuw kabinet-Merkel

Tot zaterdag konden de 464.000 SPD-leden per brief over het lot van de nieuwe coalitie beslissen. 66 procent van de leden die hun stem uitbrachten (ruim 363.000), zei 'ja' tegen de nieuwe coalitie. Dat maakte penningmeester Dietmar Nietan vanochtend bekend in het hoofdkwartier van de SPD in Berlijn, het Willy Brandt-huis.

Vooraf was het spannend of een meerderheid akkoord zou gaan. Na het grote verlies bij de verkiezingen op 24 september waren veel SPD'ers tegen een nieuwe samenwerking met de christendemocratische CDU/CSU.

Die komt er nu dus toch na de langste formatieperiode in Duitsland ooit, ruim vijf maanden. De verwachting is dat het vierde kabinet Merkel op 12 of 13 maart in de Bondsdag de eed aflegt.

Ministers De SPD en CSU, de Beierse zusterpartij van CDU, zullen de komende weken hun ministers bekendmaken. Merkel kreeg al eerder de goedkeuring van haar partij. Met 97 procent van de stemmen werd een regering met de SPD vorige week goedgekeurd. Merkel kwam toen ook met zes nieuwe CDU-ministers - drie mannen, drie vrouwen - waar opmerkelijk veel jong bloed tussen zit. Zoals de ambitieuze Jens Spahn (37 jaar oud), haar felste criticus. Hij krijgt gezondheid. Ze wees naast Spahn drie veertigers aan voor ministersposten én twee ministers van Merkels eigen generatie: Ursula von Leyen (59) blijft op haar post bij defensie. Economische zaken gaat naar Merkels vertrouweling Peter Altmaier (59).