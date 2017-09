SPD jaagt tussen DDR-flats op afgehaakte kiezers

Hoe dieper je het oosten van Berlijn inrijdt, hoe meer AfD-verkiezingsposters je tegenkomt. 'Nieuwe Duitsers? Maken we zelf', boven een zwangere buik van een blonde Germaanse. Of: 'Boerka's? Ik heb liever bikini's' - het begeleidende beeld laat zich raden. Zeker, ook de andere partijen prijzen zichzelf aan; op gigantische billboards pronkt ook hier het gezicht van Merkel. Maar vaak beklad.

Zaterdagmiddag. Op het Alice Salomonplein in Hellersdorf, aan de meest oostelijke rand van Berlijn, deelt Friederike (20, achternaam bij redactie bekend) rode ballonnen uit. Op haar kraampje liggen koekjes, rode pennen, zakdoekjes met 'niet huilen, stemmen' erop. De SPD voert vandaag campagne op het plein, onder het motto: 'Mooier leven... zonder nazi's'.

Bij de Berlijnse verkiezingen in 2016 haalde de AfD in Marzahn-Hellersdorf 24 procent - het hoogste percentage in Berlijn. De partij werd in de wijk de grootste, nog vóór Die Linke, die hier altijd zijn basis had. Ook in de andere oostelijke wijken werd de AfD bovengemiddeld groot. De SPD leed in Marzahn-Hellersdorf een pijnlijk verlies en ging van 28 naar 17 procent.

Het uitgestrekte stadsdeel staat bekend om zijn 'Plattenbau' in de noordelijke buurten: DDR-prefabflats, felbegeerd in de jaren 70 en 80, later symbolen van voorstedelijk verval. In de jaren 90 trokken mensen massaal weg. Veel flats werden gesloopt, anderen gerenoveerd, kregen kleurige verflaagjes.

'Stemmen maakt toch niet uit'

Friederike proeft 'veel energie' bij de partij. Tot hoge ogen in de peilingen - de Bondsdagverkiezingen zijn op 24 september - leidt dat alleen niet. Hoe komt dat? Waarom slaat het SPD-verhaal niet aan? Waarom verloor de SPD juist in een arme arbeiderswijk als Hellersdorf-Noord zo veel kiezers? "Ik kom veel vooroordelen tegen", zegt Friederike, die net als andere vrijwilligers ook langs de deuren gaat. "Dat de partij er niet meer voor de arbeiders is, bijvoorbeeld. Dat hoor ik vaak. Mensen weten ook niet wat er in ons programma staat." Deels door de media, vindt ze. "Die hebben het de hele tijd over personen, over de Schulz-hype en dat die voorbij is, niemand praat over de inhoud."

Wat ze ook veel tegenkomt: apathie. Zoals bij ambulancemedewerkster Nicole Niemsch (36), die een koekje van de kraam pakt en haar schouders ophaalt als Friederike haar vraagt of ze ook een folder wil. Vroeger stemde Niemsch SPD, maar nu stemt ze niets. "Het maakt toch niet uit."

Het Oosten kookt vanwege de Scheiße die Merkel heeft aangericht Kiezer Peter Winkler

De afgehaakte kiezers: daarop heeft het SPD-campagneteam in Hellersdorf zijn hoop gevestigd. De opkomst in het stadsdeel is de laagste van Berlijn, tussen de 50 en 60 procent. "Wie erin slaagt de niet-kiezers te mobiliseren", vat SPD-districtskandidaat Dmitri Geidel zijn strategie samen, "die wint". Al een jaar lang gaat Geidel, een jurist met Russische wortels, langs de Plattenbau-deuren, de laatste vier maanden dagelijks. De uitslagen in de wijk zijn 'volatiel', zegt hij, "vanwege die teleurstelling in de politiek". Wie zijn best doet, kan daarom hoog scoren. "Zelfs de Piratenpartij kreeg in 2013 opeens veel stemmen, terwijl je niet zou denken dat die hier past. De AfD won vorig jaar, omdat ze de niet-kiezers wist te mobiliseren."