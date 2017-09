Spanningen in het kabinet om de positie van minister Hennis

Asscher deed zijn uitspraken terwijl premier Rutte op een EU-top in Estland verblijft. De premier had donderdag nog gezegd dat hij vindt dat Hennis kan aanblijven, ondanks een pijnlijk rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de dood van twee Nederlandse VN-militairen in Mali.

Dinsdag zal minister Hennis (VVD) zich in een debat met de Kamer verantwoorden. Na afloop wil ze haar positie bepalen. “Aanblijven is nooit een doel op zich”, zei ze vandaag. Het is nog onduidelijk hoeveel steun ze heeft.

Normaal kiest een kabinet voor één lijn als een minister in moeilijkheden is

Hennis’ positie raakte ernstig verzwakt door uitspraken van vicepremier Lodewijk Asscher. Het OVV-rapport is volgens hem ‘normaal gesproken zwaar genoeg om af te treden’. Daarmee trok hij haar aanblijven openlijk in twijfel. Normaal kiest een kabinet voor één lijn als een minister in moeilijkheden is. Het demissionaire kabinet VVD-PvdA had onlangs ook al ruzie over de lerarensalarissen.

Asscher nuanceerde nog dat het debat éérst over de ‘gruwelijke’ feiten moet gaan en ‘dat de minister zelf moet beslissen’. De PvdA zelf drong afgelopen jaar in het kabinet aan op verlenging van de in 2014 begonnen missie in Mali. Asscher zei vandaag dat hij ‘verantwoordelijkheid voelt voor het kabinetsbesluit’. PvdA-minister van buitenlandse zaken Bert Koenders vond het belangrijk dat Nederland bij bleef dragen aan VN-missies.

VVD-fractieleider Zijlstra verwijt Asscher dat hij ‘politieke spelletjes’ speelt. Volgens hem is het ‘de nette manier’ als een minister eerst het debat in de Kamer voert, om daarna zelf een beslissing te nemen.

