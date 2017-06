Spannend wordt het, morgen.

Mijn kleine verkenning door Engelse steden en het Engelse platteland werd dus geflankeerd door bloedige terreur; en was die verkenning bedacht om iets van het Engelse karakter te begrijpen dat de Brexit kon helpen verklaren met het oog op de verkiezingen van morgen, zo blijken die verkiezingen nu vooral om de vraag te draaien wie Engeland het beste kan beschermen. Niet tegen de bedreiging uit Europa of uit Brussel, maar tegen de bedreiging van het internationale islamitische terrorisme.

20.000 banen

Die vervroegde verkiezingen mochten dan door premier Theresa May zijn uitgeschreven om een stevig mandaat te krijgen voor de exit-onderhandelingen van de EU – ze stonden mijlenver voor in de peilingen – , over de Brexit ging het al heel snel niet meer. Veel meer ging het over zorg, pensioenen en onderwijs, (en hier begon het grote uitglijden van de premier) en nu dus over nationale veiligheid. Dat de politie onder May's eerdere ministerschap 20.000 banen had moeten schrappen, werkt nu niet in haar voordeel en haar voorsprong in de peilingen is intussen danig geslonken, ten gunste van Labourleider Jeremy Corbyn, die ineens lijkt te zijn gelanceerd.

Sommigen wilden de Brexit uit behoefte aan iets anders, avontuur

Dat het niet meer over de Brexit ging, lag daaraan dat de Britten zich hierbij al neer hadden gelegd, het leek geen twistpunt meer; alleen de kleine partij van de Liberaal-Democraten maakten er nog een punt van die beweging terug te willen draaien. Wij, dat wil zeggen, mijn Britse metgezel Tony en ik, hadden totaal uiteenlopende redenen voor de Brexit gehoord, van een teveel aan immigranten (waarbij verwezen werd naar de Aziaten), tot een teveel aan EU-regels en van een angst voor de islam tot een simpele behoefte naar iets anders, naar een 'avontuur'.

Dat laatste hoorde we van een jonge vrouw in Scarborough, een kustplaats in Yorkshire, een vrouw die geld inzamelde voor reddingsboten, niet voor vluchtelingen in een verre zee maar voor zwemmers in Engelse badplaatsen. Ze zei het met een toon van verontschuldiging, Brexit uit lust naar iets anders, en ze leek eigenlijk ook een beetje beduusd dat die Brexit er echt gekomen was en niemand nu goed wist hoe het verder moest. Zoals er destijds velen waren die niet gingen stemmen bij het referendum in de aanname dat zo'n Brexit er nooit zou komen. Als je naar de jonge vrouw luisterde dan was de Brexit-uitslag bijna een uit de hand gelopen baldadigheid.