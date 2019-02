Spanje vervroegd naar de stembus in april

Sánchez is minder dan een jaar aan de macht en staat aan het hoofd van een minderheidsregering. Die leed deze week een zware nederlaag in het lagerhuis, dat het begrotingsvoorstel voor 2019 blokkeerde. De kleine Catalaanse partijen weigerden de premier te steunen. De partij van Sánchez heeft minder dan een kwart van de zetels in het lagerhuis.

De Catalaanse nationalisten willen meer zelfbestuur en mogelijk een nieuw onafhankelijkheidskwestie. Sánchez acht dit onbespreekbaar en wilde meer geld beschikbaar stellen. Hierdoor klapten de begrotingsonderhandelingen, waar Sánchez zijn lot aan verbonden had.

In peilingen haalt geen enkele partij genoeg zetels om alleen te regeren. Het zou dus zomaar kunnen dat een nieuwe regering net als de huidige een minderheidsregering wordt, afhankelijk van kleine, regionale partijen in het parlement. In de peilingen staat de sociaaldemocratische PSOE van Sánchez weliswaar bovenaan, maar hij wordt op de voet gevolgd door conservatieve partijen.

