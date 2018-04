Spanje jaagt op politici met bijeengelogen cv’s

Of het nu 'Wake Me Up!' van de vrijdag overleden Avicii is, de meezinger 'Zij gelooft in mij' van André Hazes of - voor de iets langer durende ingreep - 'De Vier Jaargetijden' van Vivaldi: patiënten die rondom een operatie naar muziek luisteren, ervaren aanwijsbaar minder angst of pijn.