Spanje en Catalonië praten weer met elkaar - en er zijn zelfs cadeaus

Dat is de uitkomst van een 2,5 uur durend gesprek tussen de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Catalaanse president Quim Torra, gisteren in Madrid.

Sanchez en Torra konden na het gesprek niet veel concreets aankondigen. Het belangrijkste was dát ze met elkaar om de tafel zaten. Hun voorgangers Mariano Rajoy en Carles Puigdemont spraken niet met elkaar. Rajoy koos voor de confrontatie toen Puigdemont zijn regio naar onafhankelijkheid wilde leiden. De blokkade tussen de nationale regering en de opstandige regio duurde negen maanden.

Torra steunt de onafhankelijkheid ook, maar is wel ingegaan op de uitnodiging van Sanchez om te komen praten. Sanchez heeft die uitnodiging verstuurd, ook al is hij tegen onafhankelijkheid.

Open dialoog

Torra noemde het gesprek na afloop ‘lang, oprecht en met een open dialoog’. Volgens de Spaanse vicepremier Carmen Calvo was de ontmoeting ‘goed voor de democratie van ons land’. Sanchez en Torra spraken onder meer over het verbeteren van de so­ciaal-economische toestand in Catalonië. Investeringen in de infrastructuur, die al een tijd stilliggen, kwamen ook aan bod. Over de onafhankelijkheid van de regio blijven de twee van mening verschillen.

Torra droeg tijdens de ontmoeting een geel lintje dat symbool staat voor het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid. Hij bracht ook cadeaus mee voor Sanchez: middeleeuwse kaarten van de regio en traditionele likeur uit zijn geboorteplaats Blanes.

De Catalanen stemden op 1 oktober vorig jaar voor onafhankelijkheid, in een door Madrid illegaal verklaard referendum. Quim nam op 15 mei van dit jaar het stokje over van de naar het buitenland gevluchte Puigdemont. Sanchez is premier van Spanje sinds 2 juni, nadat een motie van wantrouwen Rajoy de kop kostte.