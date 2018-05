Spaanse oppositie wil premier Rajoy pootje lichten

De Spaanse premier Mariano Rajoy denkt er niet over om op te stappen of nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Oppositiepartijen stuurden daar gisteren op aan. Dat deden zij na de uitspraak van de rechter eerder deze week in de zogenoemde Gürtel-zaak. Die bepaalde dat de partij van Rajoy, de conservatieve Partido Popular, heeft geprofiteerd van grootschalige corruptie. In ruil voor opdrachten betaalde het bedrijfsleven smeergeld aan de PP. De rechter bepaalde dat de partij een boete van 245.000 euro moet betalen. Verder werden 29 mensen veroordeeld die gevangenisstraffen tot 52 jaar kregen opgelegd.

Lees verder na de advertentie

Rajoy werd zelf tijdens het proces als getuige gehoord. Hij verklaarde van niets te hebben geweten. Maar de socialistische partij PSOE neemt daar geen genoegen mee. De rechtelijke uitspraak heeft Spanje in een institutionele crisis gestort, zei voorman Pedro Sanchez. "En er is maar een persoon verantwoordelijk voor de politieke onvrede. En dat is Mariano Rajoy."

De socialisten kondigden een motie van wantrouwen tegen de premier aan. Maar het is de vraag of die genoeg steun zal krijgen. Sanchez zal minstens 176 van de 350 parlementariërs moeten zien te overtuigen. Zelf bezet de PSOE maar 84 zetels in het parlement. De populistische partij Podemos zal de motie steunen, beloofde partijleider Pablo Iglesias gisteren.

Rechter: Partido Popular profiteerde van grootschalige corruptie

Onduidelijk is wat Ciudadanos gaat doen. De liberale burgerpartij helpt de minderheidsregering van Rajoy aan gedoogsteun. De partij riep de premier op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. 'We hebben een schone en sterke regering nodig om de confrontatie met de separatististen (in Catalonië, red.) aan te kunnen', twitterde partijleider Albert Rivera.

Champions League Als er geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, dreigt ook Ciudadanos met een motie van wantrouwen. Het is onduidelijk of ze daarbij samen met de PSOE zullen optrekken. In elk geval is duidelijk dat de Partido Popular niet genoeg stemmen in het parlement heeft om een motie van wantrouwen tegen te kunnen houden. Rajoy benadrukte gisteren nog maar eens dat hij zijn termijn, die in 2020 afloopt, wil uitzitten. 'Opportunistisch', vindt hij de reactie van de oppositie. Een motie van wantrouwen gaat in tegen de stabiliteit van Spanje, en beschadigt het economische herstel van het land, zei hij. Volgens de premier dienen de socialisten met de motie van wantrouwen vooral hun eigen agenda. "Sanchez heeft de verkiezingen in 2015 en 2016 verloren, en behaalde een historisch laag aantal zetels", zo citeert de Spaanse krant El Pais de premier. Volgens Rajoy wil Sanchez koste wat het kost zelf premier worden. Helemaal gerust op de afloop lijkt Rajoy niet. Hij zou vandaag eigenlijk naar Kiev afreizen om bij de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool te zijn. Maar dat tripje heeft hij volgens El Pais voor de zekerheid toch maar afgezegd.