SP zegt vertrouwen in Blok op om hulp aan Syrië

Karabulut vindt dat de Kamer niet goed is geïnformeerd. Ook is haar inziens het volkenrecht mogelijk geschonden.

Lees verder na de advertentie

Van 2015 tot begin 2018 kregen 22 Syrische rebellengroepen voor 27,5 miljoen euro steun. De hulp bestond niet uit wapens, maar uit zaken als pick-uptrucks, computers, nachtkijkers en uniformen. Veel van die goederen werden ingezet in de strijd. Ook kwam volgens Nieuwsuur en Trouw een deel van de hulp in handen van jihadisten.

Kamerleden hebben een deel vertrouwelijk mogen inzien, maar kunnen daar niet in het openbaar over praten

In de Tweede Kamer is veel ongemak over het feit dat het steunprogramma tot staatsgeheim is verklaard. Kamerleden hebben een deel vertrouwelijk mogen inzien, maar kunnen daar niet in het openbaar over praten. Dat maakt debatteren voor de Kamerleden lastig.

Blok heeft eerder toegegeven dat het toezicht en de selectie van de strijdgroepen beter had gekund. Er loopt nu een onderzoek naar het steunprogramma. Ook publiceerde Bloks ministerie per abuis de namen van twee strijdgroepen die steun kregen. Ook daar loopt nog onderzoek naar.

De motie van wantrouwen kreeg alleen steun van Denk, Partij voor de Dieren en PVV.

Lees alles over Nederlandse steun aan Syrische rebellen in ons dossier .