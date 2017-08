SP vindt EU en VS te kritisch over Venezuela

De buitenwereld is te kritisch op de Venezolaanse regering van president Nicolás Maduro. Sadet Karabulut, woordvoerder buitenlandse zaken voor de SP in de Tweede Kamer, vreest dat de internationale gemeenschap uit is op een machtswisseling in het door socialistische geestverwanten geleide land.

Karabulut vindt dat de Verenigde Staten en de Europese Unie overtrokken reageren door te dreigen met strafmaatregelen voor de leden van de op 30 juli gekozen grondwetgevende vergadering. De omstreden verkiezing daarvan werd door de oppositie, die een meerderheid in het parlement heeft, geboycot.

“In plaats van te de-escaleren, wordt er olie op het vuur gegooid en over sancties gepraat”, stelt Karabulut. “Dan sluit je de deur tot gesprekken. De Verenigde Staten geven ook dubbele signalen af, alsof zij uit zijn op een val van de regering.” De VS erkennen de vergadering niet, evenals de Europese Unie en een reeks grote Latijns-Amerikaanse landen.

Interne aangelegeheid

Karabulut ziet vooralsnog weinig kwaad in de nieuwe vergadering. “Over de verkiezingen doen allerlei verhalen de ronde. Maduro zegt dat acht miljoen mensen hebben gestemd. De oppositie heeft het over drie of vier miljoen. U of ik kunnen deze getallen niet controleren. Ik zie vooralsnog ook niet dat Maduro de vergadering gebruikt om het parlement buiten werking te stellen, zoals werd gewaarschuwd. Ik begrijp sommige zorgen best, maar dit referendum is tot op zekere hoogte een interne aangelegenheid die zich binnen de kaders van de Venezolaanse wet afspeelt.”

De Venezolaanse oppositie gedraagt zich ook niet voorbeeldig, voegt Karabulut daar aan toe. “Polarisatie en geweld teisteren het land. Dat de oppositie zich hier ook schuldig aan maakt, blijft soms onderbelicht. Ik heb beelden gezien van wegversperringen en doden als gevolg van hun acties. In het verleden zijn er vanuit het oppositiekamp ook pogingen tot staatsgreep geweest.”

De socialisten in Caracas, sinds 1999 aan de macht, kunnen sinds jaar en dag op de sympathie van de SP rekenen. Partijoprichter Jan Marijnissen noemde de opmars van socialistische presidenten in Zuid-Amerika, zoals Maduro’s voorganger Hugo Chavez, tien jaar geleden ‘echt geweldig’. In 2013 ging fractievoorzitter Emile Roemer op werkbezoek in Venezuela tijdens een tour langs linkse regeringen in Zuid-Amerika. En vorig jaar nog prees Karabuluts voorganger Harry van Bommel de gedaalde inkomensverschillen in het land, ‘terwijl de verschillen in Nederland toenamen’.