SP'ers woedend over beslissing van Plasterk over afdrachtregeling

Het besluit van Plasterk maakt de SP woest. “Een pesterij van een PvdA-minister op uitgerekend de regeling waar wij als partij zo trots op zijn”, reageert SP-Kamerlid Ronald van Raak. “Dit is bedoeld om de SP in een kwaad daglicht te stellen”.

Nu nog krijgen SP-politici hun inkomen via de partij, maximaal met de hoogte van een lerarensalaris. Raadsleden krijgen een vergoeding van een paar honderd euro. Voor de SP is de afdrachtregeling een fundament van de partij. Maar intern groeit de kritiek; de afgelopen jaren vertrokken zeker achttien actieve politici uit onvrede over juist de hoge bedragen die ze moesten afstaan. De beslissing van Plasterk zal dat interne debat verder compliceren.

Wat Plasterk betreft, maakt de overheid voortaan aan SP-raadsleden en Kamerleden zelf hun vergoeding over. Zij kunnen dan zelf met de partij hun afdracht regelen. De overheid werkt daar niet meer aan mee. Plasterk gaat overleggen met de overheid, provincies en gemeenten hoe hij de uitbetalingen gaat aanpassen.

Zonder last of ruggespraak

Al jaren zoekt het ministerie naar mogelijkheden om onder de rechtstreekse betalingen uit te komen. Een rechtszaak tussen de SP en de gemeente Noordoostpolder geeft nu de doorslag. Fractievoorzitter Tjitske Hoekstra stapte daar naar de rechter omdat de gemeente al jaren weigert de vergoedingen van de fractie uit te betalen aan de landelijke partijorganisatie. Het geld ligt op de plank, want de SP’ers wilden het ook niet op hun eigen bankrekening ontvangen.

De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld. “Als een volksvertegenwoordiger een vergoeding niet meer van de overheid maar van een politieke partij ontvangt wordt diegene daarmee financieel afhankelijk van de partij”, vindt de rechter. “Dat is in strijd met het uitgangspunt in het Nederlandse staatsrecht dat de volksvertegenwoordiger zonder last of ruggespraak moet kunnen functioneren.” De minister neemt dat nu over als argument. Omdat de SP niet in beroep is gegaan, ziet het ministerie nu een juridische kans om landelijk de rechtstreekse betalingen te stoppen.

De SP gaat voorlopig niets veranderen aan de afdrachtregeling, zegt de partijtop. “Het is een overval, op de eerste dag van het reces”, zegt Ronald van Raak, Kamerlid. “Iedereen in Nederland mag zelf bepalen naar welke bankrekening zijn salaris of vergoeding gaat”. Dat de partij nu rechtstreeks het geld ontvangt, is volgens Van Raak vooral 'uit praktische overwegingen, omdat dat makkelijker is voor iedereen'. Hij verwacht niet dat de partij het voortaan gaat regelen met een interne incasso. “Het gaat ook om het principe. Plasterk bemoeit zich met iets wat mijn eigen beslissing is: waar ik het geld naar laat overmaken”.