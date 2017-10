SP doet niet mee aan verkiezingen, raadsleden stappen over

Het oordeel is geveld: in dertien gemeenten waar de SP de laatste jaren in de raad zat, doet de partij in maart niet mee aan de verkiezingen. Ballotage is bij de SP normaal. Het partijbestuur vindt de afdelingen te zwak om naast het actiewerk op straat degelijk raadswerk af te leveren, laat staan een wethouder. Dit tot verbijstering van afdelingen als Hoorn en Oosterhout, die graag waren doorgegaan en uitzagen naar het rapportcijfer van de kiezer.

In Oosterhout gaat de vierkoppige fractie uit onvrede zelfstandig verder als lokale partij

Opvallend is dat zeven van de afgewezen afdelingen de afgelopen jaren deel uitmaakten van het college van burgemeester en wethouders. Dat liep in vier gevallen slecht af. In Kampen zegde de SP-fractie het vertrouwen op in de eigen wethouder. In Geldrop-Mierlo brak de wethouder met de SP. In Rijswijk moest een wethouder de partij verlaten nadat hij geen inzage wilde geven in zijn belastingaangifte. En in IJsselstein leidde bestuurlijke chaos tot de voortijdige val van de coalitie met de SP.

Is besturen het recept voor heibel bij de SP? "Ik zie daar geen lijn in", zegt partijvoorzitter Ron Meyer. "In verreweg de meeste gemeenten waar wij meebesturen, gaat het in de afdelingen fantastisch. Ik kan ook niet zeggen dat de wethouder in Hoorn het slecht doet, maar dat is niet het punt. Het gaat erom dat als je aan de verkiezingen mee wilt doen, je genoeg actieve leden moet hebben. Dat kan per verkiezingsjaar verschillen. In vier jaar tijd veranderen levens van mensen wel eens: door ziekte, verhuizingen, actievelingen die afhaken."