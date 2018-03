SP, D66 en PvdA zien hun verlies ook als winst

Ziet iedereen een dramatisch verlies bij de PvdA, partijvoorzitter Nelleke Vedelaar niet. Die ziet het begin van een wederopstanding. “We zijn duidelijk aan het opkrabbelen. In 20 procent van onze gemeenten presteerden we beter dan vier jaar geleden.”

Lees verder na de advertentie

Voor Ronald Buijt, raadslid van Leefbaar Rotterdam, is het framen van ver­kie­zings­uit­sla­gen een relatief nieuwe ervaring. Hij staat met open mond te luisteren

Donderdagochtend vroeg, de nekken nog stram van het turen naar uitslagen tot diep in nacht, kwamen in Den Haag zes campagneleiders bijeen om de campagne na te beschouwen. Het is een traditie.

Dus stonden ze daar, behalve Vedelaar, Sjoerd Sjoerdsma van D66, Wijnand Duyvendak van GroenLinks, Bas Erlings van de VVD, Lieke Smits van de SP, Nelleke Weltevreden van het CDA, en Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam, van slapeloosheid wat onvast op de benen, maar gek genoeg allemaal gelukkig. Niemand had verloren - ook de SP niet, die in Utrecht en Amsterdam zo genadeloos werd afgestraft door de kiezer. Smits: “In voor ons belangrijke gemeenten, zoals Oss en Pekela, zijn we de grootste partij.”

“In Leiden en Gouda zijn we de grootste gebleven”, claimde Sjoerd Sjoerdsma van D66, voor wie het verlies van de koppositie in Utrecht en Amsterdam slechts geldt als ‘een klein tikje’.