SP, 50Plus en PVV zijn diep teleurgesteld over het pensioenakkoord

Voor de SP is dit akkoord 'volstrekt onvoldoende' Voor een eindoordeel over het pensioenakkoord had SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen niet lang nodig. "Er zijn een paar winstpunten, maar het geheel is volstrekt onvoldoende. Dit levert voor heel veel mensen in het land nog steeds te veel onzekerheid op", zegt ze, kort na het lezen van de definitieve plannen. Natuurlijk, ook Marijnissen ziet lichtpuntjes, vergeleken met eerdere pensioenplannen. "Natuurlijk is het winst dat de leeftijd minder snel omhoog gaat dan eerder. Maar er is in het hele land actie gevoerd om de AOW-leeftijd niet verder te laten stijgen dan 66 jaar. Die wens leeft breed. De plannen komen daar niet in de buurt. Mensen moeten over vijf jaar nog steeds doorwerken tot 67 jaar. Terwijl velen nu al niet weten hoe ze gezond hun pensioen kunnen halen." Voor de SP was die 66 jaar al een compromis, zegt Marijnissen. "65 jaar is nog beter. Het kan en is betaalbaar." Dit levert voor heel veel mensen in het land nog steeds te veel onzekerheid op Op meer cruciale punten heeft de SP onoverkomelijke bezwaren. "Voor mensen met zware beroepen stellen de plannen weinig voor. Je mag drie jaar eerder met pensioen als je minder dan 19.000 euro bruto per jaar verdient. Maar hoe toegankelijk is die regeling als mensen hun pensioen naar voren moeten halen? Wie van deze groep heeft zo'n goed pensioen?" © ANP

Te veel onzekerheid Pensioenen moeten meestijgen met de prijzen, vindt Marijnissen. “Ook daar blijft te veel onzekerheid over. Terwijl de pensioenuitkeringen in de toekomst ook nog onzekerder worden doordat bij het beleggen meer de grillen van de markt gevolgd mogen worden. Dat gaat veel mensen in de problemen brengen, vrees ik.” Met vele SP-stemmers binnen de vakbond FNV is er mogelijk een kans dat het akkoord nog wordt weggestemd door de leden van de bond. Een openlijk stemadvies wil Marijnissen niet geven. “De leden zijn mans genoeg om zelf te beslissen.” Eén stem heeft de FNV al binnen. “Ik ben zelf lid. Ik ga tegen stemmen. Nogmaals: het woord is aan de leden. Maar als ze mijn oordeel vragen, dan weet ik het wel.” Corrie van Brenk, 50Plus © ANP

Ouderenpartij 50Plus ziet ‘meer minnen dan plussen’ De scepsis overheerst bij de ouderenpartij 50Plus, alleen al over de woorden waarmee het pensioen­akkoord is aangeprezen. “Er komt een ‘koopkrachtig pensioen’, zegt de Ser. Maar wij zien dat helemaal niet. Nergens in de plannen vinden wij de onderbouwing”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk van50Plus. Meteen volgende week gaat de ouderenpartij op bezoek bij het ministerie, de afspraak is al gemaakt, zegt Van Brenk. “Minister Koolmees van sociale zaken zegt dat hij tot alle uitleg bereid is. Nou, we zijn heel benieuwd. Wij zien op allerlei onderdelen zo veel onzekerheden, juist voor de koopkracht van gepensioneerden. Er dreigen nog steeds kortingen voor sommige pensioenfondsen. Dat is niet uit te leggen.” Koolmees zegt dat hij tot alle uitleg bereid is. We zijn heel benieuwd. Van Brenk ziet ‘meer minnen dan plussen’ aan het pensioenakkoord. Plussen, waar oude wensen van 50Plus gehonoreerd zijn. “Zoals een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Zeker voor oudere zzp’ers is dat hard nodig. Met 60 jaar word je er nu uitgegooid.”

Bitter Bitter gestemd is de partij over de minnen, zoals dat de pensioenleeftijd niet teruggaat naar 65 jaar, en dat de pensioenfondsen verplicht blijven hun rendement zeer voorzichtig te berekenen aan de hand van een lage ‘rekenrente’. “Dan wordt gezegd: daar heb je 50Plus weer met z’n hete hangijzer van de rekenrente. Maar nergens in Europa zijn de eisen zo streng als hier. De pen­sioenpotten zitten elk jaar voller, toch kunnen door die strenge eisen de pensioenen niet meestijgen met de prijzen en moet er misschien zelfs gekort worden.” Kamerlid en ex-vakbondsvrouw Van Brenk had ook op meer gehoopt voor de zware beroepen. “Volgens minister Koolmees kunnen mensen met een lager inkomen drie jaar eerder stoppen, op kosten van hun werkgever. In sommige grote sectoren zal dat vast wel lukken, zoals bij de politie. Maar ik zie werkgevers in de thuiszorg daar geen financiële armslag voor hebben. Ik zie het de Hema ook niet doen. De mensen die daar werken, moeten gewoon doorwerken.”

