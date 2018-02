Soros investeert in tweede referendum over Brexit

Onder het mom ‘Best for Britain’ willen de actievoerders een tweede referendum afdwingen en Britse parlementariërs overhalen om tegen een definitieve Brexit-deal met de EU te stemmen. "We vinden dat de Britten het laatste woord verdienen over de Brexit-deal", aldus campagnevoorzitter Mark Malloch-Brown tegen persbureau Reuters.

Malloch-Brown vindt dat de onderhandelingen nu zijn ‘gekaapt door een handjevol hardliners’ en noemt de campagne ‘een democratische en patriottische poging om onze toekomst te herstellen’. Best for Britain wordt niet alleen gefinancierd door politieke filantropen als Soros, benadrukt hij. Er is al 413.000 pond opgehaald via crowdfunding en kleinere donaties van burgers. “We verwelkomen de steun voor onze inspanningen van vele kanten.”

Open samenleving De Hongaars-Amerikaanse zakenman Soros verdiende in de jaren negentig een vermogen met beursspeculaties en zet dat in om wereldwijd 'open' en transparante samenlevingen te bevorderen. Hij richtte zich in eerste instantie vooral op Oost-Europa en Zuid-Afrika, maar heeft zijn blik tegenwoordig ook op westerse landen, zoals de VS, gericht. Dat hij geen voorstander is van een Brexit, is al langer bekend. Voor het referendum waarschuwde hij al voor een ‘Black Friday’ als het vertrek-kamp zou winnen. En op het Wereld Economisch Forum in Davos verkondigde Soros onlangs dat de Britse premier Theresa May niet lang aan de macht zou blijven en dat de Britten de financiële gevolgen van de Brexit ‘ontkenden’.