Soedan wil militairen én burgers de macht geven, maar niet iedereen heeft vertrouwen

In Soedan heeft het bemiddelingsteam tussen de Militaire Overgangsraad (TMC) en de Beweging voor Vrijheid en Verandering, een overkoepelende beweging die de volksopstand steunt, een voorstel op tafel gelegd voor machtsdeling. Er moet een Leiderschapsraad komen bestaande uit zeven burgers en drie militairen met aan het hoofd generaal-luitenant Abdel Fattah al-Burhan, die nu interim-president is. Daarnaast komt er een Nationale Veiligheidsraad met zeven militairen en drie burgers.

De TMC, die nu de macht in handen heeft, gaat akkoord met dit voorstel. De Sudanese Professionals Association (SPA), die de volksprotesten al maanden organiseert en dictator Omar al-Bashir ten val bracht, wil een overgangsraad met vooral burgers. De SPA verwijt diverse oppositiepartijen te makkelijk en te snel mee te gaan met de wensen van de generaals.

Ceremonieel Het voorstel dat nu op tafel ligt zou de militaire top te veel macht geven. De Leiderschapsraad wordt als ceremonieel omschreven en de macht zou komen te liggen bij de Nationale Veiligheidsraad, die door het leger wordt gedomineerd. De SPA wil slechts een beperkte vertegenwoordiging van militairen. De Umma Partij van de in 1989 afgezette minister-president Saddiq al-Mahdi is ook kritisch. Zijn dochter Mariam al-Saddiq zei dat er een sterke volksvertegenwoordiging nodig is om de geëiste veranderingen te verankeren. Ook de communistische partij gaat niet akkoord met deze voorstellen voor een transitieperiode. Andere partijen, zoals de Sudanese Congress Party, zijn wel geneigd in te stemmen, maar de partijleider geeft toe dat er geen eensgezindheid is in de Beweging voor Vrijheid en Verandering over de te volgen koers. Een gemeenschappelijk standpunt lijkt steeds crucialer te worden. Inmiddels heeft de Afrikaanse Unie laten weten dat er een burgerregering moet komen, die wordt voorbereid door een overgangsraad van burgers, waarbij het leger een ondergeschikte rol speelt.

Sit-ins De SPA riep op de protesten en sit-ins voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem en in provinciehoofdsteden vol te houden. Vooral de aanhoudende demonstraties in de hoofdstad van Soedan staan in de belangstelling, maar ook in de provincies en districten zijn al wekenlang sit-ins. De afgelopen dagen hebben demonstranten in verschillende provinciale hoofdsteden verklaringen opgesteld, waarin het aftreden wordt geëist van de regionale gouverneurs, generaals die nog door oud-dictator Bashir zijn benoemd. In steden zoals En Nahud, El Obeid, Dilling, El Gezira Aba en Port Sudan willen ze dat de provinciebestuurders, hoge ambtenaren en functionarissen verdwijnen. In Port Sudan in de Rode Zee-provincie en in de stad Nyala in Zuid-Darfur kwam het tot confrontaties tussen demonstranten en het leger, waarbij een dode viel.

