Sociaal-democraten willen alleen regeren in Denemarken

De leidster van de sociaal-democraten, Mette Frederiksen, mag nu proberen een kabinet te vormen en zal waarschijnlijk aansturen op een éénpartijregering, die in het parlement wordt gesteund door andere linkse partijen. Dat is een gebruikelijke constructie in Denemarken.

Maar Frederiksen kan het nog behoorlijk lastig kan krijgen, omdat haar sociaal-democraten hun overwinning grotendeels te danken hebben aan harde standpunten over immigratie. Andere partijen in het linkse blok moeten daar weinig van hebben. Zij zullen in ruil voor hun parlementaire steun waarschijnlijk enkele versoepelingen van het immigratiebeleid eisen.

De rechts-nationalistische Deense Volkspartij bleef in de verkiezingen steken op 9 procent van de stemmen, tegen 21 procent vier jaar geleden. De partij zag veel van zijn strikte ideeën over immigratie de laatste jaren overgenomen worden door de middenpartijen.

