Snel: Kamer hoeft niet te weten van belastingpardon voor MKB’ers

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer zei Snel dinsdagmiddag dat dit een eigenstandige beslissing van de fiscus is. “Ik vind het niet nodig dat dat soort besluiten aan mij worden meegedeeld”, aldus de staatssecretaris. Hij vindt ook niet dat de Tweede Kamer hierover had moeten worden ingelicht.

De Kamer werd afgelopen weekend verrast door een publicatie in Trouw, waaruit blijkt dat de Belastingdienst risicovolle aangiften van ondernemers niet controleert. Er is te weinig personeel om alles handmatig door te lichten. Daardoor worden 25.000 twijfelachtige aangiften voor de winstbelasting uit 2016 van MKB’ers ‘conform’ afgedaan en niet nader onderzocht.

Ondanks een verzoek vanuit de Kamer weigert Snel deze belastingaangiften alsnog te laten checken. Volgens de staatssecretaris is er sprake van een ‘misverstand’ dat de controle bij de Belastingdienst niet op orde zou zijn. Er is, zei hij, wel degelijk sprake van ‘risicogericht toezicht’.

Geautomatiseerde beoordeling

Het MKB doet jaarlijks in totaal 680.000 belastingaangiften. Deze worden geautomatiseerd beoordeeld. Dat levert meer dan 100.000 aangiften op met het stempel ‘risicovol’. Het gaat bijvoorbeeld om aangiften van ondernemers die geld lenen van hun eigen vennootschap, en ondernemers die emigreren naar het buitenland. Een deel daarvan valt in de categorie ‘hoog risico’. Die worden vervolgens, zei Snel, ‘stuk voor stuk 100 procent behandeld’.

Het artikel in Trouw ging niet over deze ‘hoog risico’-gevallen, maar over aangiften die twijfelachtig zijn. Ongeveer 90 procent hiervan wordt niet verder in behandeling genomen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de schatkist hierdoor al snel honderden miljoenen misloopt. De staatssecretaris benadrukte tijdens het vragen­uur dat wat de fiscus doet ‘niks bijzonders’ is: “Het gebeurt jaar in jaar uit op deze manier. Iedereen snapt dat we niet 680.000 aangiften van MKB’ers kunnen controleren.” Snel gaf toe dat de Belastingdienst met een flink personeelstekort kampt. Momenteel staan daar nog 3450 vacatures open.

De Tweede Kamer neemt geen genoegen genoegen met de antwoorden van Snel. Er volgt nog een uitgebreider debat over de kwestie.