Snel erkent fouten bij kinderopvangtoeslag en hoopt met nieuwe excuses de affaire af te ronden

Staatssecretaris Menno Snel (financiën, D66) biedt opnieuw excuses aan voor de behandeling van ouders bij wie de kinderopvangtoeslag ten onrechte is stopgezet. Hij deed dat in oktober ook al, maar er veranderde weinig. Dinsdag zei hij: “De Belastingdienst leed te lang aan een tunnelvisie. De wet is te strikt uitgevoerd, zonder menselijke maat.”

Jarenlang voerde de Belastingdienst procedures tegen ouders om geld terug te vorderen. Zij werden beschuldigd van georganiseerde fraude. Trouw en ‘RTL Nieuws’ onthulden dat de Belastingdienst bij die rechtszaken gebruikmaakte van verouderde gegevens. Op basis van die onjuiste gegevens informeerde Snel ook het parlement. Pas eind vorige week werd hem duidelijk dat hij fout zat, vertelde hij.

Gegevens Het conflict tussen de Belastingdienst en de ouders loopt sinds 2014. De fiscus besloot het uitkeren van kinderopvangtoeslag bij honderden ouders stop te zetten. Deze groep maakte gebruik van een gastouderopvang via een bureau dat door de Belastingdienst verdacht werd van fraude. De ouders moesten ontvangen toeslagen terugbetalen of aantonen dat zij wel recht hadden op dat geld. De Belastingdienst vertelde de ouders niet welke gegevens zij daarvoor moesten aanleveren. De afgelopen jaren kreeg de Belastingdienst kritiek van de Nationale Ombudsman en de Raad van State. De kern daarvan: de overheid behandelt mensen te streng, te rigide. Staatssecretaris Snel erkende in oktober dat er veel fout was gegaan en zei sorry. Maar ondertussen bleef de fiscus rechtszaken voeren om geld terug te vorderen bij de ouders. Zij kregen ondertussen geen kinderopvangtoeslag en sommigen moesten stoppen met werk of studie om voor de kinderen te zorgen. Snel stond de afgelopen weken onder grote druk

Grote druk Snel stond de afgelopen weken onder grote druk. Kamerleden die al weken geleden vragen stelden over de affaire kregen geen antwoord en werden ongeduldig. De staatssecretaris schreef aan de Kamer dat hij zich ook afvraagt waarom de affaire zo lang voortsleept. Hij zoekt de verklaring in een ‘tunnelvisie’ bij de Belastingdienst. Die wilde fraude bestrijden en voerde de wet uit en verloor rechtvaardigheidsgevoel uit het oog. Snel neemt het zichzelf kwalijk dat hij zijn tanden niet goed genoeg in de affaire zette. Hij had een gesprek met 21 ouders die door de Belastingdienst zijn benadeeld en daar zijn excuses aangeboden. “Het onrecht dat deze mensen is aangedaan is niet goed te maken”, zei hij na afloop.

Hardvochtig De staatssecretaris hoopt orde op zaken te zetten met een aantal maatregelen. Hij stopt procedures om te veel uitbetaalde kinderopvangtoeslag bij 302 gezinnen terug te vorderen. Hij onderzoekt of er nog andere gezinnen zijn die zijn benadeeld. Daarnaast bekijkt hij of de wet aangepast moet worden. Hij vindt de regels voor het uitkeren van kinderopvangtoeslagen ‘pittig en hoekig’. Als iemand niet voor honderd procent kan aantonen dat hij recht heeft op het geld, moet het hele bedrag aan kinderopvangtoeslag worden terugbetaald. “Dat is hardvochtig”, zegt Snel. Ondertussen zijn advocaten van benadeelde ouders teleurgesteld. Zij willen alsnog kinderopvangtoeslag en een schadevergoeding. Waarschijnlijk debatteert de Kamer later deze maand over de kwestie. Eind mei stelde Snel al een commissie in onder leiding van de voormalig vicevoorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner. Die moet onderzoeken hoe de Belastingdienst mensen behandelt die toeslagen ontvangen en ook adviseren over verandering van de wet. Snel zei eerder: “Het werk van de Belastingdienst moet boven elke twijfel verheven zijn.”

