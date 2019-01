Slob ziet rekentoets stranden in de Kamer

In november vorig jaar stelde Slob voor om scholen zelf te laten bepalen hoe zij het rekenniveau van hun leerlingen testen. Voor die toets moeten scholieren vervolgens wel minimaal het cijfer 4 halen. Het gaat om een tijdelijke toets, in afwachting van nieuw rekenonderwijs.

Kamerlid Paul van Meenen (D66) noemt de rekentoets ‘de Fyra van het onderwijs’

Het blijft naar alle waarschijnlijkheid bij een voorstel, want gebrek aan steun vanuit de eigen coalitie is een obstakel voor de minister. Kamerlid Paul van Meenen (D66) noemt de rekentoets ‘de Fyra van het onderwijs’, verwijzend naar het debacle rond de Italiaanse hogesnelheidstrein. Zijn CDA-collega Michel Rog ‘had gehoopt dat we er nu vanaf zouden zijn’.

Ook vanuit de oppositie klinkt er kritiek. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zei in een Kamerdebat: “Deze discussie loopt al zo lang. Scholen moeten steeds maar inspelen op nieuwe regels en ideeën. Waarom ligt de nadruk op de toets en niet op het onderwijs? Het plan van de minister krijgt van ons een dikke onvoldoende. We moeten beginnen met investeren in leraren en daarna pas kijken hoe het rekenniveau getest kan worden.”

Coalitie en oppositie zijn het erover eens dat de rekenvaardigheden van Nederlandse scholieren moeten verbeteren. Om dat te bereiken moet het rekenonderwijs uiteindelijk verwerkt worden in de wiskunde-, economie- en natuurkundelessen. Het ziet ernaar uit dat de tussenoplossing, de rekentoets van Slob, binnenkort strandt in de Tweede Kamer.

