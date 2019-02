Slob heeft begrip voor scholen die kinderen naar huis sturen

Schoolleiders zitten met de handen in het haar: het is voor hen bijna niet meer mogelijk om vervanging te vinden voor hun zieke personeel. Om dat probleem onder de aandacht te brengen heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (ANV) en CNV Schoolleiders hun leden opgeroepen deze week geen tijd te stoppen in het zoeken naar vervanging.

Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA) vroeg Slob om opheldering. “Dit is wel een nieuw dieptepunt: een oproep om leraren niet te vervangen bij ziekte. In een tijd dat er, ook vandaag, vijfhonderd kinderen thuiszitten omdat er geen leraar voor de klas staat. We weten dat zo’n zevenhonderd scholen hebben aangegeven gehoor te geven aan dit verzoek. Dat heeft dramatische gevolgen voor de kinderen, hun ouders en voor de leraren.”

Slob erkent dat scholen voor een zware taak staan. “Zeker in deze tijd, waarin ook nog eens de griep rondgaat, is het moeilijk om vervanging te regelen.” Dat komt volgens de minister doordat de poule waarin schooldirecteuren vervanging kunnen vinden de afgelopen twee jaar is de leeggelopen. Het nijpende lerarentekort heeft ervoor gezorgd dat ‘vervangers’ een vaste aanstelling kregen. Nu moeten de schoolleiders ergens anders vervanging zoeken. “Een ongelooflijke zware taak” aldus Slob.

Het kabinet investeert zevenhonderd miljoen aan de verlaging van de werkdruk en verhoging van de salarissen

Vervaning De ANV ondervroeg 1400 schooldirecteuren naar ervaringen met dit probleem. Tachtig procent van hen gaf aan de afgelopen weken vervanging gezocht te hebben. In 37 procent mislukten die pogingen. Die kinderen werden op school opgevangen of naar huis gestuurd. Vooral schooldirecteuren in Flevoland, Limburg en Drenthe zitten met de handen in het haar. Voor 12.660 Nederlandse kinderen was er in de afgelopen twee weken geen leerkracht te vinden. Om deze kwestie aan te pakken investeert het kabinet zevenhonderd miljoen in het onderwijs. Dat geld wordt besteed aan de verlaging van de werkdruk en de verhoging van de salarissen. Ook wil de minister het tekort aan tijdelijke krachten opvullen met zij-instromers en thuiszitters met een bevoegdheid. “We doen wat we kunnen, maar het blijft onverlet dat er nu echt wel grote problemen zijn” aldus Slob. Dat kinderen in het uiterste geval een dag niet naar school hoeven, vindt de minister niet wenselijk. Maar de wet biedt volgens Slob wel wat ruimte voor die uitzonderingen.

