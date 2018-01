Sleepwet zorgt in politiek voor generatieconflict

Drie van de vier jongerenorganisaties van partijen die deel uitmaken van het kabinet-Rutte III zijn tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De JOVD, die bij de VVD hoort, en de Jonge Democraten van D66 gaan in de aanloop naar het referendum op 21 maart campagne voeren voor een ‘Nee’. Perspectief, de jongeren van de ChristenUnie, is tegen de wet, maar houdt zich bij de campagne afzijdig.

Het standpunt van de jongeren is lastig voor het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat juist van plan is om campagne te voeren voor een ‘Ja’. Bij de coalitiepartijen is het CDJA de enige jongerenorganisatie die hetzelfde standpunt inneemt als de moederpartij.

Wij willen de privacy beter waarborgen. We gaan straks zeker met ons standpunt de straat op. Splinter Chabot, voorzitter JOVD

De nieuwe regeling, die door tegenstanders ook wel ‘sleepwet’ wordt genoemd, geeft de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om dataverkeer van burgers af te luisteren. In de Tweede Kamer stemden VVD, CDA en ChristenUnie voor de wet. D66 was tegen. Bij de formatie van het huidige kabinet zijn extra afspraken gemaakt. De wet gaat in op 1 mei, maar er komt streng toezicht op de uitvoering. In het regeerakkoord staat: ‘Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn.’

Privacy Voor de liberale jongeren is dat niet genoeg. “Wij willen de privacy beter waarborgen”, zegt Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD. “We gaan straks zeker met ons standpunt de straat op.” Kevin Brongers van de Jonge Democraten wil dat de toevoeging in het regeerakkoord ‘in de wet zelf komt te staan’. De jongeren van D66 zijn nog in afwachting van een beslissing over de subsidieaanvraag voor het voeren van campagne tegen de ‘sleepwet’. De Jonge Socialisten (PvdA) zijn ook tegen en kregen gisteren al 50.000 euro toegewezen. De jeugd van Perspectief gaat zich niet mengen in de referendum-campagne. “Wij zijn tegen referenda”, zegt voorzitter Jarin van der Zande. De organisatie is tegen de nieuwe wet en vindt dat de eigen Kamerleden te weinig aandacht hebben besteed aan verbetering ervan. Het CDJA steunt de nieuwe regels. “Wij zijn voor veiligheid”, zegt voorzitter Lotte Schipper. “De huidige regels zijn ouderwets en daarom is vernieuwing nodig. De privacy is goed beschermd: die is bij de inlichtingendienst beter geregeld dan bij bijvoorbeeld Facebook.”