Sleepwet-student: Dat regering uitslag referendum negeert is kwalijk en arrogant

Luca van der Kamp (22), student informatica- en logica aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en een van de initiatiefnemers, vertelt over de afgelopen maanden.

Lees verder na de advertentie

Vermoedelijk legt de regering de uitslag naast zich neer, vind je dat niet jammer? “Jammer is niet het goede woord. Ik vind het kwalijk en arrogant. Het raadgevend referendum is een democratisch middel dat de politiek zelf heeft geschapen. Het is hun plicht te zorgen dat de uitslag serieus wordt genomen. Politici zeggen dat er weinig mensen zullen stemmen omdat het thema weinig speelt. Maar daar zorgen ze zelf voor, door bij voorbaat te zeggen dat de uitslag niks gaat uitmaken.” Politici hebben dit middel geschapen. Het is hun plicht te zorgen dat de uitslag serieus wordt genomen. Luca van der Kamp

Hebben jullie het gevoel dat digitale privacy door dit referendum op de kaart is gezet? “Ja. Als ik er vroeger weleens met mensen over praatte was de reactie vaak ‘waar heb je het over?’ Het leefde alleen onder techneuten en mensen die geloofden in samenzweringstheorieën. Toen we begonnen met het verzamelen van handtekeningen voor het referendum kregen we aanvankelijk dan ook weinig media-aandacht. Pas toen we rond de tweehonderdduizend handtekeningen binnen hadden, begonnen de media zich ermee te bemoeien. Toen ging het snel, maar het bleef heel lang spannend of we het gingen halen. Uiteindelijk haalden we bijna vierhonderdduizend handtekeningen op, veel meer dan nodig was.”

Jullie voerden intensief actie voor een nee-stem. Had je nog wel tijd voor andere dingen dan dit referendum? “Het actievoeren heeft mijn leven totaal overgenomen. Ik heb eigenlijk nog geen enkel moment van reflectie gehad. Er was simpelweg geen tijd om stil te staan bij wat er allemaal gebeurde. ’s Ochtends moesten er direct tweets verstuurd, telefoontjes van media beantwoord en to-do-lijsten gemaakt worden. De hele dag waren we bezig met campagne voeren. We kwamen zo’n twee keer per week met alle initiatiefnemers samen, maar we spraken elkaar tussendoor minimaal dagelijks. ’s Nachts schrok ik weleens wakker omdat ik ineens iets bedacht wat er nog moest gebeuren. Mijn leven van voor dit referendum voelt als jaren geleden.”

Dat klinkt alsof je de smaak van het actievoeren te pakken hebt. “Als ik vroeger weleens nadacht over actievoeren voor privacyrechten, dan was ik altijd heel bang voor studievertraging en een oplopende studieschuld. Dat heb ik nu maar losgelaten. Ik heb mijn studie de afgelopen maanden in de ijskast moeten zetten, de komende weken ga ik het langzaam weer proberen op te pakken. Maar ik ben nog lang niet klaar met dit onderwerp. Ongeacht de uitkomst van het referendum gaan we verder met actievoeren voor meer bewustwording over privacy. Dit is niet alleen een digitaal, technisch onderwerp, maar ook heel sociaal en politiek. Ons doel is om privacy net zo’n groot thema te maken als bijvoorbeeld klimaat of feminisme dat is.”