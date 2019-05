Slechts 1 procent van de buitenlandse Belgen kon stemmen

Gauri van Gulik heeft de Nederlandse nationaliteit, maar woont en werkt als de Europese Amnesty-directeur in Londen. ‘Mij werd verteld: ga in Nederland stemmen’, schreef van Gulik gisteren op Twitter. Ze bleek niet de enige. De Britse krant The Guardian ontving meer dan 700 mails van buitenlanders die vertelden dat ze hun stem niet mochten uitbrengen bij de Europese verkiezingen die donderdag in het Verenigd Koninkrijk werden gehouden.

Bij sommigen werd dit veroorzaakt omdat een bepaald formulier niet was ingediend

Gedupeerde burgers zeggen dat ze hebben geklaagd bij de Britse kiesraad. Volgens The Guardian kwam hun naam wel voor op het kiesregister, maar was die vervolgens doorgestreept. Bij sommigen werd dit veroorzaakt omdat een bepaald formulier niet was ingediend. Anderen hadden dat formulier echter wel opgestuurd. Ook zij konden geen stem uitbrengen.

Korte tijd georganiseerd Bepaalde gedupeerden werd verteld dat er waarschijnlijk fouten waren gemaakt omdat de verkiezingen in korte tijd moesten worden georganiseerd, toen op 12 april bleek dat de brexit-datum werd uitgesteld naar 31 oktober. Ook de kiesraad voert dat argument als excuus aan. “De bijzonder korte termijn waarop de regering liet weten dat het Verenigd Koninkrijk deelnam aan deze verkiezingen heeft invloed gehad op de beschikbare tijd om burgers te informeren”, zegt de raad in een verklaring. De EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk zijn vooral op hun tenen getrapt omdat ze in 2016 ook al niet mochten stemmen in het referendum over brexit en evenmin bij nationale verkiezingen. Ook Belgen in het buitenland bleken niet de kunnen stemmen voor het Europees parlement. Ze konden woensdag terecht in een consulaat of ambassade, maar ter plaatse kreeg 99 procent van de kiezers alleen een stemformulier voor de Belgische parlementsverkiezingen uitgereikt. Voor de Europese verkiezingen hadden ze zich apart moeten inschrijven. Er zijn 325.000 Belgen geregistreerd in het buitenland. Zij moeten stemmen voor de Belgische verkiezingen. Daarover kregen ze bericht. Maar dat ze zich voor de Europese verkiezingen apart hadden moeten registreren, stond er niet bij. Slechts 1 procent van de mensen die zich inschreef voor de federale verkiezingen, kon ook Europees stemmen.

