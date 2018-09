Showtime voor ambitieuze Democraten: vandaag begint de hoorzitting over Kavanaugh

De hoorzittingen die vandaag in de Amerikaanse Senaat beginnen, kennen een hoofdrolspeler die zo onopvallend mogelijk zal proberen te opereren, en een einde dat al bijna zeker lijkt: Brett Kavanaugh zal door de Republikeinse meerderheid bevestigd worden als nieuw lid van het Amerikaanse hooggerechtshof.

Toch ligt er wel politiek drama in het verschiet. Want behalve vijftig Republikeinse senatoren zijn er ook nog 47 Democratische en twee onafhankelijke senatoren, die erop gebrand zijn de benoeming van de door president Trump naar voren geschoven kandidaat zo moeilijk mogelijk te maken. Sterker nog, toen Kavanaugh in 2004 langs de Senaat moest vanwege een andere benoeming, wisten de Democraten dat drie jaar te rekken.

Vandaar dat Kavanaugh deze keer goed voorbereid ten oorlog trekt. Vorige week deed hij nog een 'generale repetitie' die een dag duurde, meldde de site Politico. Met medewerkers die de rol van irritante Democratische ondervragers op zich namen, en zelfs nepdemonstranten die de zitting kwamen verstoren. Het doel van dit alles: zich straks niet uit de tent laten lokken om ook maar iets controversieels te zeggen.

Sommige Democraten profileren zich als koene bestrijders van Trump, andere hopen gekozen te worden in staten die voor Trump stemden; die gunnen Kavanaugh wellicht het voordeel van de twijfel

Uitgesproken rechts hof Want de Democraten zullen er alles aan doen om hem iets te ontlokken over abortus, wapenbezit, of zijn opvatting over een eventuele vervolging van de president. De rechter wiens plaats Kavanaugh moet innemen, Anthony Kennedy, gold als de middelste van de negen rechters: zijn stem bepaalde vaak of een beslissing naar links of rechts uitviel. Kavanaugh heeft een veel conservatiever profiel. Democraten zijn bang dat het hooggerechtshof, met hem in de gelederen, de komende jaren een uitgesproken rechts hof wordt, en bijvoorbeeld zou kunnen gaan knagen aan het recht op abortus. De kans dat de Democraten hem kunnen tegenhouden, lijkt niet erg groot. Er zijn nieuwe regels die het eindeloos rekken van zulke procedures lastig maken voor een minderheid, en de Republikeinen zullen de benoeming er voor de tussentijdse verkiezingen in november doorheen willen krijgen. Er is immers een kleine kans dat de Democraten dan een meerderheid veroveren in de Senaat.

Politieke reclame Maar de hoorzittingen bieden de Democraten in ieder geval een podium om politieke reclame te maken voor zichzelf, in de aanloop naar die verkiezingen. Dat kan overigens twee kanten op gaan: sommige Democratische senatoren hopen zich te profileren als koene bestrijders van Trump, andere hopen straks herkozen te worden in staten die twee jaar geleden voor Trump stemden. Die zullen eerder geneigd zijn om Kavanaugh het voordeel van de twijfel te geven, net zoals ze eerder deden, toen Trump Neil Gorsuch voordroeg als opperrechter. En dan zijn er nog de echt ambitieuze senatoren, die verder kijken dan november, naar de presidentsverkiezingen van 2020. Gefluisterd wordt dat Kamala Harris, een Democrate uit Californië, en haar collega uit New Jersey, Cory Booker, erover denken zich kandidaat te stellen. Als leden van de juridische commissie van de Senaat hebben ze beiden het recht om Kavanaugh uitgebreid, ten overstaan van de gehele natie, het vuur aan de schenen te leggen. Zo weinig uitgesproken als Kavanaugh uit de hoek zal willen komen, zo'n verpletterende indruk hopen deze senatoren waarschijnlijk achter te laten.

